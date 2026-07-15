Didier Deschamps a distrus arbitrajul după Franța – Spania 0-2: „Voi părea un plângăcios”

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Didier Deschamps (57 de ani) a fost deranjat de maniera de arbitraj de la meciul Franța – Spania 0-2, din semifinalele Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Selecționerul naționalei „cocoșului galic” nu a vorbit doar despre , din care Mikel Oyarzabal a deschis scorul.

Ce l-a deranjat pe Didier Deschamps la arbitrajul din meciul Franța – Spania 0-2

Ci s-a referit mai degrabă la maniera generală în care a fluierat arbitrul din El Salvador la această partidă. „Dacă spun ceva astăzi, voi părea un plângăcios, pentru că am pierdut… O să pun o întrebare, fără să-i dau și răspunsul. A fost arbitrajul la nivelul necesar pentru o semifinală de Campionat Mondial? Și nu spun asta pentru că am pierdut.

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Nu eu trebuie să răspund, ci voi (n.r. jurnaliștii) trebuie să dați răspunsul. Nu este vorba doar despre penalty. Este o acumulare de decizii și de lucruri care au ridicat semne de întrebare”, a declarat Didier Deschamps imediat după meciul citat de

Didier Deschamps a recunoscut totuși că Spania a fost mai bună

Pe de altă parte însă, Didier Deschamps a vorbit cu această ocazie și despre faptul că, per total, Spania a fost echipa mai bună în acest meci, din mai multe perspective: „Jucătorii sunt devastați, dar trebuie să fim logici, am fost inferiori din punct de vedere tehnic. E vina noastră. Motivul principal este că am fost pur și simplu sub nivelul așteptărilor, cu unele erori tehnice, pase care ar fi putut duce la ocazii.

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Acesta este cel mai înalt nivel, chiar dacă doare. Vom juca meciul pentru locul trei. Nu vreau să ignor tot ce s-a făcut, dar în acest meci, Spania a arătat ceva în plus. Nu mă gândesc la mine, m-am pregătit pentru meci cu jucătorii, cu obiectivul de a face tot posibilul să ajungem până la capăt. Nu am reușit, dezamăgirea este mare. Dar nu uit toate lucrurile bune pe care le-am făcut.

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Cred că ne-am revenit foarte bine… Nu iau din merite cu nimic echipei Spaniei, care a controlat jocul. Ne-au lipsit precizia tehnică și energia. Spaniolii sunt foarte buni la a întrerupe atacurile cu anticipare și pase. Ne-ar fi plăcut să le creăm mai multe probleme”.