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Didier Deschamps a egalat un record vechi de 48 de ani la Franța – Maroc! Borna impresionantă atinsă de selecționer. Prima reacție după calificare

Didier Deschamps (57 de ani) a intrat în istoria fotbalului la meciul Franța - Maroc. Ce record a egalat selecționerul reprezentativei ”cocoșului galic” și cum a reacționat.
Traian Terzian
10.07.2026 | 07:00
Didier Deschamps a egalat un record vechi de 48 de ani la Franta Maroc Borna impresionanta atinsa de selectioner Prima reactie dupa calificare
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Record egalat de Didier Deschamps (57 de ani) cu ocazia întâlnirii Franța - Maroc. Sursă foto: Hepta
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Franța joacă un fotbal spectaculos la Cupa Mondială 2026 și este principala favorită la câștigarea trofeului. Până acolo mai sunt câteva hopuri de trecut, dar Didier Deschamps poate sărbători un record pe care l-a egalat la partida cu Maroc.

Record fabulos egalat de Didier Deschamps la Franța – Maroc

Aflat de 14 ani pe banca reprezentativei Franței, Didier Deschamps și-a condus formația în partida cu numărul 25 la turneele finale de Cupă Mondială, egalând astfel recordul deținut de germanul Helmut Schon.

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Această performanță fantastică stabilită la sfertul de finală cu Maroc va fi depășită de Deschamps peste mai puțin de o săptămână. Franța a învins Maroc, scor 2-0, astfel că tehnicianul va avea și jocul 26 la turneele finale mondiale.

Helmut Schon a stat pe banca Germaniei din 1964 până în 1978 și a cucerit titlul mondial în 1974. Acest podium istoric este completat de Carlos Alberto Parreira, care a antrenat Brazilia în 23 de meciuri de la Cupa Mondială.

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Cum a reacționat Didier Deschamps după borna atinsă la Franța – Maroc

Didier Deschamps a ținut, în primul rând, să scoată în evidență că echipa sa se află pentru a 3-a oară consecutiv în semifinale. Tehnicianul este nerăbdător să afle cine va fi adversara Franței, care se va decide în urma meciului Spania – Belgia. „Cred că trei semifinale consecutive la Cupa Mondială este ceva foarte bun, dar pare logic și natural. Avem jucători grozavi!

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Este foarte bine că ne-am calificat, a fost un meci complicat astăzi. Ratarea penalty-ului și ocaziile pe care nu le-am fructificat ne-au îngreunat meciul. Totuși, Kylian Mbappe a reacționat bine și a marcat. Suntem unde ne doream să fim! Ne vom recupera și o să aflăm azi (n.r. vineri, 10 iulie), ce adversar o să avem”, a declarat Didier Deschamps, citat de către Lequipe.

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Deschamps bate record după record

Este al doilea record fantastic doborât de Didier Deschamps la acest turneu final. După succesul cu 1-0 în fața Paraguayului, din optimile de finală, el a devenit selecționerul cu cele mai multe victorii la Cupa Mondială.

Tehnicianul s-a confruntat și cu o problemă delicată în timpul competiției. El a fost nevoit să se întoarcă de urgență acasă în urma decesului mamei sale și a ratat partida împotriva Norvegiei, ultima din faza grupelor.

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Pentru naționala Franței va urma duelul din faza semifinalelor, în care se va confrunta cu învingătoarea meciului dintre Spania și Belgia. Jocul din penultimul act va avea loc marți, 14 iulie, de la ora 22:00, pe AT&T Stadium din Dallas.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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