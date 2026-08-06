Sport

Didier Deschamps, ce lovitură financiară! Este dorit de fosta echipă a lui Stanciu și Mitriță

Didier Deschamps ar putea da o lovitură financiară importantă! Fostul selecționer al Franței este dorit de fosta echipă a lui Stanciu și Mitriță, pe bani mulți
Gabriel-Alexandru Ioniță
06.08.2026 | 12:21
Didier Deschamps ce lovitura financiara Este dorit de fosta echipa a lui Stanciu si Mitrita
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Didier Deschamps, fostul selecționer al Franței. Foto: Hepta
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Didier Deschamps (57 de ani) s-a despărțit de naționala Franței după Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic și a fost deja înlocuit cu Zinedine Zidane (54 de ani) la cârma echipei „cocoșului galic”. Deschamps nu își dorește însă să stea prea mult timp departe de banca tehnică, iar în acest sens chiar a anunțat recent că este deschis față de noi oportunități.

Didier Deschamps, dorit în Arabia Saudită de Al-Ahli, fosta echipă a lui Nicolae Stanciu și Alex Mitriță

Iar o astfel de variantă, una extrem de bună pentru el din punct de vedere financiar, se preconizează deja. Potrivit jurnaliștilor francezi de la RMC Sport, fostul selecționer al Franței a primit o ofertă concretă din Arabia Saudită, de la Al-Ahli, unul dintre cluburile saudite finanțate de Fondul Public de Investiții din această țară (PIF).

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Este vorba deci despre una dintre forțele din perspectivă financiară, și nu numai, în mod evident, din Arabia Saudită, alături de Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad și, mai nou, Neom SC. Așadar, este de așteptat ca salariul lui Deschamps la Al-Ahli să fie în principiu mult mai mare față de cel avut de el la naționala Franței, respectiv de 3.8 milioane de euro pe an.

Negocierile sunt în impas, în ciuda salariului uriaș pregătit de saudiți pentru Deschamps

Și asta nu doar prin prisma potențialului financiar de la clubul din Jeddah, dar bineînțeles și pentru că este vorba despre unul dintre cei mai reputați antrenori din fotbalul internațional în ultimii ani, campion mondial în 2018 în Rusia și vicecampion mondial în 2022 în Qatar. Doar că se pare că în acest moment șansele ca Didier Deschamps să semneze cu Al-Ahli ar fi totuși destul de mici.

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Conform sursei citate anterior, antrenorul francez nu ar fi ajuns la un acord cu oficialii clubului saudit în ceea ce privește viziunea pentru viitor asupra echipei. Astfel, în prezent pare destul de greu de crezut că această colaborare se va materializa în cele din urmă. Și, după cum s-a notat mai sus, nu din motive financiare. La Al-Ahli au jucat în trecutul apropiat și doi fotbaliști români. Este vorba despre Nicolae Stanciu (33 de ani), în prezent în China, la Dalian Yingbo, și Alex Mitriță (31 de ani), acum la Zhejiang Professional, de asemenea în campionatul chinez.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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