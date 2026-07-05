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Didier Deschamps este cel mai tare selecționer din istoria CM! La câte victorii a ajuns după Paraguay – Franța 0-1

Franța e marea favorită la câștigarea CM 2026 și nici nu poate fi altfel cu Didier Deschamps selecționerul. Este antrenorul cu cele mai multe victorii la Cupa Mondială
Cristian Măciucă
05.07.2026 | 08:34
Didier Deschamps este cel mai tare selectioner din istoria CM La cate victorii a ajuns dupa Paraguay Franta 01
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Didier Deschamps este cel mai tare selecționer din istoria CM! La câte victorii a ajuns după Paraguay - Franța 0-1. FOTO: sportpictures.eu
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Franța a câștigat meciul cu Paraguay, scor 1-0, și s-a calificat în sferturile de finală ale CM 2026, acolo unde va da peste selecționata Marocului. Pentru Didier Deschamps (57 de ani), victoria contra sud-americanilor a fost a 18-a la turneul final, un record absolut.

Didier Deschamps, selecționerul cu cele mai multe victorii la Cupa Mondială

Franța s-a calificat cu dificultate în sferturile de finală la CM 2026. Selecționata „Cocoșului Galic” a câștigat cu 1-0, grație unui gol marcat de golgheterul Kylian Mbappe, din penalty, în minutul 70. Pentru Didier Deschamps, succesul împotriva sud-americanilor a fost a 18-a victorie la turneul final al Campionatului Mondial.

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Selecționerul Franței este antrenorul cu cea mai mare rată de succes la Cupa Mondială. Deschamps a bătut precedentul record la ultimul meci din faza grupelor, cu Norvegia, când naționala din Hexagon s-a impus cu scorul de 4-1. Precedentul record îi aparținea lui Helmut Schon, care câștigase 16 meciuri la CM în calitate de selecționer al Germaniei de Vest.

Schon i-a condus pe nemți la patru ediții consecutive de Campionat Mondial: CM 1966, CM 1970, CM 1974 și CM 1978. Cu el selecționer, Germania de Vest a devenit campioană mondială la ediția din 1974, în timp ce în 1966 a terminat pe locul 2 și în 1974 pe locul 3. Și pentru Didier Deschamps turneul din SUA, Canada și Mexic reprezintă a patra ediție de CM în care este selecționerul Franței.

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Deschamps a condus naționala „Cocoșului Galic” la CM 2014, CM 2018, CM 2022 și CM 2024. Fostul căpitan francez speră să repete isprava din 2018, când a adus Cupa Mondială în Hexagon după o pauză de 20 de ani. Cu Deschamps în teren, Franța câștigase precedentul și primul titlu mondial în 1998. Totuși, selecționerul în vârstă de 57 de ani a transmis că ediția din acest an a Campionatului Mondial va fi ultima pentru el pe banca naționalei Franței.

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Selecționerul Franței, cu ochii pe victoria cu numărul 19 împotriva Marocului

Franța, care este considerată marea favorită la câștigarea Cupei Mondiale în acest an, va avea un meci infernal în sferturile de finală. Naționala lui Deschamps, care vizeaza victoria cu numărul 19 la CM, va da peste Maroc, cea mai puternică națională africanii. „Leii din Atlas” au făcut două victime importante în fazele eliminatorii: Olanda, la penalty-uri, și gazda Canada, pe care au spulberat-o cu 3-0. Franța și Maroc s-au întâlni și în semifinalele CM 2026. Atunci, europenii s-au impus cu scorul 2-0, goluri Theo Hernandez și Randal Kolo Muani.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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