Didier Deschamps, explicații după înfrângerea din Spania – Franța 2-1 de la EURO 2024: ”Ne-au fost superiori la controlul balonului”

de la Berlin, în ciuda faptului că a deschis scorul prin Kolo Muani. Ibericii au întors soarta calificării prin reușitele lui Yamal și Dani Olmo.

Didier Deschamps, prima reacție după Spania – Franța 2-1 de la EURO 2024

La scurt timp după încheierea partidei Spania – Franța 2-1, din semifinalele EURO 2024, selecționerul Didier Deschamps a pus această înfrângere pe lipsa prospețimii jucătorilor săi, dar a recunoscut și calitatea adversarului.

”Spania a demonstrat în această seară că este o echipă foarte bună. Am avut norocul să deschidem scorul, dar ne-a pus dificultăți pentru că ne-a fost superioară în controlul balonului. În această seară, Spania și-a arătat toate calitățile.

A fost superioară ca măiestrie, chiar dacă am încercat până la final. Aceasta este echipa care a lăsat cea mai bună impresie până acum și a arătat-o ​​din nou în această seară. Am dat peste o echipă foarte bună, care a confirmat tot ce făcuseră înainte.

Faptul că am primit două goluri în patru minute? Am întârziat puțin în dueluri, ne-a lipsit prospețimea, ceea ce a dus la risipă de efort, mai ales în construcția jocului. Nu am avansat destul de des”, a declarat Deschamps, conform .

Deschamps a vorbit despre limitele echipei sale

Selecționerul Franței s-a plâns de faptul că nu toți jucătorii s-au aflat la capacitate maximă la acest turneul final și crede că o altă cauză a acestei înfrângeri este faptul că jucătorii săi au verticalizat foarte puțin jocul.

”Am fi putut face mai bine anumite lucruri împotriva unui adversar care are foarte mult control, dar nu am avut suficientă verticalitate. Am luptat până la capăt, și cu limitele noastre, din diferite motive. A trebuit să gestionăm o mulțime de jucători care au avut situații complicate.

Stilul de joc? Nu este o echipă precaută sau defensivă, este o echipă care s-a apărat foarte bine. Nici noi nu am avut toate armele ofensive, a trebuit să ne adaptăm din diferite motive. Nu am avut influența obișnuită. Ne-am adaptat să fim competitivi, cu limite”, a spus Didier Deschamps.

Presa franceză nu și-a ascuns dezamăgirea după ratarea calificării în finala EURO 2024, iar , în ciuda pase de gol pentru Kolo Muani.