Sport

Didier Deschamps, scrisoare emoționantă pentru mâna sa dreaptă din naționala Franței: „Să te aleg pe tine a fost cea mai bună decizie din cariera mea!”

Didier Deschamps se află la ultimul său turneu final în acest mandat pe banca naționalei Franței! Selecționerul „cocoșilor galici” a transmis un mesaj emoționant celui alături de care a obținut toate performanțele
Ciprian Păvăleanu
29.06.2026 | 13:21
Didier Deschamps scrisoare emotionanta pentru mana sa dreapta din nationala Frantei Sa te aleg pe tine a fost cea mai buna decizie din cariera mea
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Didier Deschamps, mesaj emoționant pentru cel care i-a fost alături în aventura pe banca naționalei Franței. Foto: Hepta.ro
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Didier Deschamps (57 de ani) a avut o perioadă foarte bună pe banca naționalei de fotbal a Franței, însă orice poveste frumoasă are și un final. Legendarul selecționer se află la ultimul său sezon, urmând să fie înlocuit, cel mai probabil, de Zinedine Zidane. Înainte de ultimul „dans” la un turneu final din acest mandat, Deschamps i-a transmis o scrisoare celui alături de care a împărțit bucuriile și supărările din fotbal în ultimii 15 ani.

Didier Deschamps, mesaj emoționant pentru mâna sa dreaptă de la naționala Franței

Didier Deschamps formează un duo cu Guy Stéphan pe banca naționalei de fotbal a Franței din 2012. Cei doi au reușit împreună să ajungă în finala EURO 2016, să câștige Campionatul Mondial din 2018 și să joace o nouă finală la Mondialul din 2022. La acest turneu final, care va fi și ultimul pe banca naționalei Franței pentru cei doi tehnicieni, „les bleus” sunt văzuți cu prima șansă, iar în grupă au obținut 9 puncte, lucru pe care francezii nu l-au mai realizat de la Mondialul din 1998, ediție la finalul căreia au ieșit învingători.

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Cu ocazia ultimului turneu final, Didier Deschamps i-a scris un bilet emoționant secundului său: „Legătura noastră a atins un asemenea nivel încât nu a mai fost nevoie să vorbim de multe ori. Adesea, o privire este suficientă pentru a ne înțelege. Am trecut și prin momente mai grele. De fiecare dată când a fost furtună, convingerile și valorile dumneavoastră nu au șovăit niciodată. Decizia de a vă oferi acest rol, de antrenor secund, este cu siguranță una dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut în cariera mea.

A fost un adevărat privilegiu, o onoare să împărtășesc aceste momente cu tine. Dar această aventură nu s-a terminat: în Statele Unite, vei face tot ce poți pentru a atinge obiectivul pe care vrem să-l atingem. Cred cu adevărat că eram meniți să ne înțelegem”, se arată în scrisoarea lui Didier Deschamps pentru Guy Stephan.

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Secundul Franței a citit această scrisoare într-o mașină, în timpul unui documentar realizat de beIN SPORTS: „Rareori îmi arăt sentimentele, dar acum va trebui să-mi șterg lacrimile”, a spus Stephan, emoționat de mesajul primit de la bunul său prieten.

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Didier Deschamps trece printr-o perioadă dificilă după pierderea mamei sale

Selecționerul Didier Deschamps nu s-a putut bucura pe deplin de ultimul său turneu final cu Franța, întrucât a fost lovit de o veste tragică. Mama sa a încetat din viață, iar el a fost nevoit să părăsească Statele Unite ale Americii pentru a o conduce pe ultimul drum. El a lipsit de la ultimul meci, cel contra Norvegiei, însă elevii săi s-au descurcat de minune chiar și fără antrenorul lor pe bancă.

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Cumplitul eveniment a provocat un scandal uriaș în Franța, acolo unde celebra revistă Charlie Hebdo a realizat o caricatură lipsită de orice urmă de empatie. În respectivul desen satiric este reprezentat Didier Deschamps, care ține în mână o urnă funerară, în formă de cupă, pe care scrie „maman” (n.r. – Mamă, tradus din franceză). Lângă este atașat textul: „Didier Deschamps aduce cupa acasă”.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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