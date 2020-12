Diego Fabbrini, anunț pe final de an: “Doar fanii pot rezolva situația”

Diego Fabbrini, unul dintre cei mai buni fotbaliști de la Dinamo, și-a spus nemulțumirile după toamna petrecută în tricoul echipei din București și crede că doar suporterii pot rezolva situația de la club.

Jucătorul cu o selecție în reprezentativa Italiei a avut așteptări mari de la șefii din Spania care au luat echipa de la Ionuț Negoiță, însă conducătorii l-au dezamăgit.

Mulți dintre coechipierii alături de care a început campionatul au părăsit deja formația dinamovistă, fostul tehnician l-a lăsat pe Ionel Gane să antreneze formația, iar situația e una grea la echipa care a terminat anul 2020 pe poziția cu numărul 11, cu 16 puncte.

”Am avut foarte multe probleme pe timpul acestui an”

Fost fotbalist la FC Botoșani, Fabbrini nu a avut probleme cu banii la echipa condusă de Valeriu Iftime. Jucătorul crede în dorința și seriozitatea suporterilor care n-au lăsat clubul în momentele dificile și zice că respectă contractul pe doi ani pe care îl mai are cu echipa din Ștefan cel Mare. Diego Fabbrini are un salariu de 18 mii de euro la Dinamo.

„Sperăm să terminăm anul acesta, iar anul viitor să fie mai bun. Din punct de vedere profesional a fost ca pandemia. Am avut foarte multe probleme pe timpul acestui an, iar acum probleme în special financiare. Să încheiem anul acesta și sper să primim veștile bune în noul an.

Cred că în acest moment, numai fanii pot rezolva această problemă. Nu suntem singurul club care este în urmă cu banii, dar problema noastră este diferită.

”Poate într-un an vom reveni la normal”

Eu am contract cu Dinamo pe încă 2 ani. Trebuie să respect contractul și Dinamo trebuie să facă același lucru. Poate se întâmplă mâine și intră banii pentru toată lumea, eu voi fi primul care se va bucură. Poate într-un an vom reveni la normal. Sper să se întâmple așa.

Anul ăsta, dacă nu mergem în play-off, va fi ciudat. Am avut probleme în prima parte a campionatului, dar acum este mai bine și dacă vom continua așa, putem ajunge în play-off”, a spus jucătorul italian, potrivit Sport.ro.

Dinamo a terminat anul 2020 la patru puncte de play-off. În ultimul meci din 2020 Dinamo a remizat 1-1 în deplasare cu Academica Clinceni. Partida dintre cele două formații s-a disputat duminică, pe 20 decembrie , de la ora 21:00, pe arena ”Ion Comșa” din Călărași, în cadrul rundei cu numărul 15, ultima din 2020 din Liga 1.

