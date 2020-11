Diego Fabbrini, prima reacție după ce a fost acuzat că agită apele în vestiar: „E un bullshit!”

Acuzat că agită apele la Dinamo din cauza neachitării salariilor, mijlocașul italian Diego Fabbrini a oferit o primă reacție în exclusivitate pentru FANATIK, spunând că totul este o minciună și că nu a creat niciodată probleme în vestiar.



Pentru că la urechile așa-zișilor investitori spanioli care au preluat Dinamo au ajuns informații eronate că Diego ar fi întrebat de ce nu sunt plătiți jucătorii la timp, mijlocașul italian a fost pedepsit de Cosmin Contra la partida cu Viitorul, când a fost lăsat în afara lotului, deși făcuse deplasarea la Constanța. Într-un interviu exclusiv acordat FANATIK, italianul povestește ce s-a întâmplat la partida de duminica trecută și dezvăluie că antrenorul nu i-a dat nicio explicație pentru decizia de a-l scoate din lot.

De altfel, nici situația lui Cosmin Contra nu este prea roză, el intrând în dizgrația spaniolilor fiindcă prin declarațiile sale alimentează zvonurile despre dezastrul în care se află clubul. Pablo Cortacero ar vrea să scape de Contra, dar nu-l poate da afară din cauza clauzei uriașe de rezilere din contract.

Relația Dinamo – Fabbrini, un an plin de ghinioane

Diego Fabbrini a semnat pe 22 august 2019 cu Dinamo, unde a sosit ca o mare vedetă, fiind și cel mai bine remunerat jucător din lot la acea vreme, cu 16.000 de euro lunar. Italianul a renunțat la aproximativ 9.000 de euro, diferența față de salariul pe care-l avea la CSKA Sofia, pentru a se întoarce în România și a ajuta formația din Ștefan cel Mare să revină în prim-planul Ligii 1.

Însă, la scurt timp după ce a semnat cu Dinamo, s-a accidentat destul de grav și a stat departe de gazon două luni și jumătate. A jucat puțin în decembrie, apoi s-a antrenat bine în cantonamentul de la Benahavis, Spania, a jucat bine meciurile din februarie, dar în martie a venit pandemia și s-a oprit campionatul.

În această vară, a mai trecut printr-o situație limită. S-a infectat de coronavirus și a ajuns în spital cu cele mai grave simptome de la echipă. S-a vindecat, dar povestește cum o lună a avut probleme cu stările de oboseală. Însă s-a antrenat la capacitate maximă și de fiecare dată când s-a apelat la el nu a dezamăgit.

Diego Fabbrini, despre acuzele că agită apele în vestiar: „E un bullshit”

Cum este situația asta pentru tine și pentru echipă?

– Cu siguranță nu este bună. Am pierdut multe meciuri, dar nu putem face nimic acum, nu putem să trăim în trecut, trebuie să vedem ce vom face în meciul următor cu Astra, de sâmbătă seara.

Ce v-a transmis Contra după aceste înfrângeri consecutive?

– Nimic special. Că este o situație foarte grea și că noi toți trebuie să încercăm să o schimbăm. Să mergem pe o altă cale, mai bună pentru noi.

Dar ți-a dat o explicație de ce nu joci?

– Nu, nu mi-a dat niciuna. Trebuie să-l întrebi pe el de ce nu am jucat, nu pe mine. Mie, personal, nu mi-a spus nimic referitor la acest lucru, de ce a luat această decizie de a mă lăsa în afara lotului, deși am mers la Constanța.

Este o situație dificilă pentru tine acum, pentru că nu știi de ce nu joci și când vei mai juca? Ai renunțat la CSKA Sofia ca să vii la Dinamo să joci…

– Cu siguranță că nu sunt fericit. Așa este cu fiecare jucător care nu joacă. Dar nu contează, voi continua să muncesc cât mai bine, să dau totul din mine și la antrenamente și pe teren când voi primi din nou șansa să joc și vom vedea.

S-a spus că ai fost pedepsit deoarece la conducere au ajuns informații conform cărora ai vorbit despre bani în vestiar și ai fi făcut probleme.

– Eu, probleme? E un bullshit. Nu am făcut niciodată probleme în vestiar. Și nici nu am avut discuții contradictorii cu cineva, nici cu jucătorii și nici cu noua conducere. Cu cei din noua conducere cred că am vorbit de doar două ori, nu este adevărat.

”Sper că se vor rezolva atât problemele financiare, cât și cele sportive”

Cu toate acestea, care este situația la echipă? Știu că se împlinesc pe 15 noiembrie trei luni de când ești neplătit…

– Eu sper că vom primi banii și apoi vom vedea. Dar, în acest moment, asta este situația.

Totuși, voi sunteți afectați de faptul că nimeni nu știe când va fi plătit și ce se va întâmpla la echipă?

– Eu sper să nu se întâmple nimic special. Sper că se va rezolva totul. Atât problemele financiare, cât și cele sportive. Asta este ceea ce cred și sper! Din fericire, eu nu citesc presa. Cred însă că se vor rezolva toate problemele cât mai repede posibil și vom urca repede în clasament în acest sezon.

De ce are nevoie Dinamo acum ca să fie în top?

– Trebuie să ne gândim și să ne concentrăm meci de meci. În situația asta trebuie să dăm tot ce e mai bun și să câștigăm cât mai multe meciuri. Asta este singura cale.

16.000 de euro lunar este salariul pe care Diego Fabbrini îl are la Dinamo, dar pe care nu l-a mai primit din luna iulie…

„Cred în proiectul de la Dinamo, dar nu voi rămâne dacă nu voi juca”

Ai vorbit cu Montini înainte de acest meci cu Astra?

– Da, vorbesc mereu cu el. Câteodată ne vedem, suntem prieteni buni și suntem vecini. Probabil va fi ciudat să joc împotriva lui, dar nu am discutat cu el despre fotbal. Noi vorbim doar despre viață, despre familia noastră.

Cine va câștiga?

– Eu sper că noi!

Mai crezi în acest nou proiect spaniol de la Dinamo?

– Da, normal. Cred în acest proiect. Și pentru asta am vrut să continui la Dinamo. Mai am doi ani de contract, normal că acum situația nu este bună, dar avem timp să schimbăm ceva și cred și sper că va fi bine pentru toată lumea.

Dacă o nu o să mai joci, o să mai stai la Dinamo?

– Nu, dacă o să stau doi ani fără să joc, cu siguranță nu. Dar vom vedea ce se va întâmpla. Poate se va schimba ceva. Dar sigur nu aș sta aici doi ani fără să am șanse să joc. Asta este imposibil.

Ai un mesaj pentru fanii lui Dinamo?

– Vreau să le mulțumesc pentru că ne-au susținut mereu, chiar dacă rezultatele nu au fost bune. Au fost alături de noi, este dificil asta în fotbalul modern. Vreau să le spun în numele meu și al colegilor că vom face totul pentru a schimba fața echipei și a obține rezultate bune la Dinamo.

27 de partide are Diego Fabbrini în tricoul lui Dinamo. A marcat un gol și are 3 pase decisive

8 meciuri a jucat Fabbrini în acest sezon pentru Dinamo. Are doar o pasă de gol

„Nu este o glumă cu acest virus”

Cum este viața pentru tine în România cu acest coronavirus?

– Cum este peste tot în lume. E la fel ca în Italia, ca în Spania… Trebuie să te protejezi, dar nu poți face nimic în special. Sunt multe restricții. Totuși, în România, spre deosebire de alte țări, chiar poți să trăiești. Nu știu cât mai putem face asta, pentru că și aici se schimbă totul într-o oră, într-o zi, dar deocamdată se trăiește bine aici.

Tu ai fost infectat cu acest virus. Poți să ne povestești cum a fost pentru tine?

– A fost mai rău față de ceilalți jucători, pentru că am stat mai mult și în spital. Am avut simptome grave, dar am văzut și alte persoane care au stat cu mine și se simțeau mult mai rău. Cred că nu e de glumă cu acest virus. E o situație destul de serioasă.

Ce simptome ai avut?

– Am avut dureri de cap puternice, febră mare, tuse și mi-am pierdut puterile, aveam o stare de oboseală perpetuă. Chiar și când am devenit negativ, mă simțeam foarte obosit, nu aveam energie, cam o lună a durat această stare. Dar astea fac parte din trecut, acum sunt bine.

Familia ta a contactat?

– Din fericire, familia mea nu a contactat virusul. Nu știu cum asta poate fi posibil, dar fetița și soția mea nu au luat. Ar fi fost un dezastru dacă ar fi luat și ele. Chiar dacă am stat în aceeași casă, am dormit în același pat, ele nu s-au infectat.

”În cazul fotbaliștilor, este dificil să te protejezi de coronavirus. Un jucător infectat poate da la încă 10”

Ai un mesaj pentru cei care nu cred că este grav acest coronavirus?

– Eu cred că este imposibil să nu înțelegi gravitatea situației. Este o problemă în toată lumea. Prea multă lume are simptome grave și prea multă lume moare din această cauză. Și mai este o problemă, mulți au pierdut foarte mulți bani, s-au închis magazine, oamenii au rămas pe drumuri, e o situație foarte gravă pentru toată lumea.

Crezi că te poți proteja cu adevărat?

– Toată lumea știe regulile de prevenție împotriva acestui virus. Dar în cazul fotbaliștilor este dificil, pentru că dacă ia un jucător după aceea într-o zi, două, infectează alți zece coechipieri. Pentru că se antrenează împreună, mănâncă, stau în cantonament, e imposibil să nu ai contact. Se poate întâmpla să fii infectat, chiar dacă tu respecți toate regulile.