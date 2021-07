Diego Fabbrini și-a găsit echipă după despărțirea de Dinamo! Cu cine a semnat. Este oficial

Chiar dacă înțelegerea expira abia în vara lui 2023, Diego Fabbrini și s-a reorientat imediat. Ofertat de echipe din Turcia sau Grecia, mijlocașul italian a acceptat să revină în țara natală, la Ascoli.

ADVERTISEMENT

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat cu puțin timp în urmă chiar pe pagina oficială de Facebook a noii sale echipe, care s-a salvat in extremis de la retrogradare în sezonul precedent din Serie B.

Cea mai recentă experiență a fostului dinamovist în Peninsulă datează din a doua parte a stagiunii 2016-2017, când Birmingham l-a cedat, sub formă de împrumut, la Spezia.

ADVERTISEMENT

Diego Fabbrini s-a întors în țara natală după despărțirea de Dinamo

„Îmi propusesem să mă întorc în Italia după mulți ani petrecuți peste hotare, în Anglia, Spania, Bulgaria și România. De îndată ce s-a ivit ocazia, nu am stat deloc pe gânduri, chiar dacă a existat interes și din partea altor echipe.

Vezi această postare pe Instagram

Negocierea cu Ascoli a început în urmă cu zece zile și am profitat imediat. Am urmărit mereu campionatele italiene, numele meu fusese asociat cu Ascoli încă de anul trecut, așa că am acceptat imediat oferta.

ADVERTISEMENT

Condițiile sunt excelente, sper să-mi ajut echipa și să avem rezultate bune. Știu că ne așteaptă un sezon dificil, de aceea nu mi-am impus anumite obiective. Vreau doar să am evoluții cât mai bune”, a declarat Diego Fabbrini la prezentarea oficială. Contractul său cu Ascoli este valabil până în 2023.

Acuzații grave la adresa fanilor – acționari ai lui Dinamo: „M-au mințit ca orice patron”

Chiar înainte să-și oficializeze despărțirea de Dinamo, mijlocașul italian s-a lansat într-o adevărată tiradă la adresa fanilor care conduc destinele clubului și a dat asigurări că .

ADVERTISEMENT

„Toată lumea știe în ce situație este Dinamo acum. Pe mine nu mă interesează, o să-mi găsesc o altă echipă. Avocatul meu a început deja să lucreze. Singura parte bună la Dinamo au fost fanii.

Fanii, nu cei care decid la DDB sau alt tip, ca Nicolae Badea. Pe mine de acum nu mă mai interesează. Îmi voi găsi o altă echipă, voi încerca altă experiență. Acum urmează un nou meci, la tribunal.

ADVERTISEMENT

Nu s-a terminat, nimic nu s-a terminat. DDB a spus prea multe lucruri. Cei de acolo m-au mințit la fel de mult ca oricare patron. Adevărații fani ai acestei echipe au pus banii din buzunarul lor pentru a salva clubul. Acum nu mă mai întorc în România, dar niciodată nu se știe”, a răbufnit Diego Fabbrini.