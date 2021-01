Diego Fabbrini, vești excelente pentru suporterii lui Dinamo: „Probabil voi semna”

Diego Fabbrini, mijlocașul ofensiv al celor de la Dinamo, a declarat că este aproape de a semna o nouă înțelegere cu echipa la care activează în prezent, în ciuda ofertelor pe care le are de la alte echipe.

Dinamo a fost învinsă pe teren propriu de Chindia Târgoviște cu scorul de 1-0, unicul gol fiind marcat de Valmir Berisha în minutul 64.

După această victorie Chindia a urcat pe locul 6 în Liga 1 cu 24 de puncte, în timp ce Dinamo este pe locul 8, cu 19 puncte.

Diego Fabbrini, aproape de a rămâne la Dinamo: „Probabil voi semna”

Diego Fabbrini a declarat că este aproape de a parafa o nouă înțelegere cu Dinamo, deși are și alte oferte, iar meciul cu Chindia trebuie depășit cât mai repede: „A fost dificil, condițiile au fost proaste, gazonul a fost înghețat, era un meci important pentru noi. Trebuie să ne revenim și să ne gândim la următorul meci.

Gazonul nu a fost pentru fotbal, a trebuit să ne adaptăm, la fel a fost pentru toți. Nu am semnat cu Dinamo, dar avem o înțelegere, Florin Manea trebuie să mai discute cu ei. Probabil săptămâna viitoare vom semna.

În primul rând, eu și familia mea ne simțim bine aici, eu personal mă simt bine la Dinamo, avem probleme, dar important este să le rezolvăm. DDB sper să rezolve problema. Am mai multe oferte, dar probabil voi rămâne aici”, a declarat Fabbrini la finalul partidei cu Chindia.

Mihai Eșanu: “Nu ne gândim la problemele financiare”

Mihai Eșanu, portarul lui Dinamo, regretă faza la care a primit unicul gol al partidei, dar se declară pregătit pentru a continua în poarta „roș-albilor” indiferent de situația financiară a clubului: „Un teren greu, adversar puternic, stau bine defensiv, nu am reușit să înscriem. Am jucat pe același teren, și ei și noi am fost dezavantajați. Am reușit să câștigăm primul meci, aveam un moral bun…

Când suntem la antrenament sau meci nu ne gândim la problemele financiare. Mi-a venit șansa, sper să profit de ea, iar când Mister se bazează pe mine să fiu acolo. Îmi pare rău că n-am văzut mingea aia….

Fiecare decide pentru el, eu am să rămân aici până la sfârșit, cât am contract, sper să fie un final pozitiv”, a declarat Eșanu după înfrângerea în fața Chindiei.



