Diego Maradona Jr. îl desființează pe Lionel Messi. De ce nu poate fi comparat cu „El Pibe D’Oro”: „Sunt pe planete diferite. Ei nu înțeleg fotbalul”

după înfrângerea umilitoare împotriva Arabiei Saudite, iar Diego Maradona Jr. nu a stat nici el cu mâinile în sân.

Maradona Jr., discurs acid la adresa lui Messi și a fanilor săi

Diego Maradona Jr. a vrut să le transmită suporterilor după rușinea cu Arabia Saudită că „nu înțeleg fotbalul” dacă îl compară pe Lionel Messi cu „El Diez”.

Messi a marcat împotriva saudiților și-a devenit unul dintre puținii jucători care au marcat la patru ediții ale Campionatului Mondial, însă starul naționalei Argentinei au primit râuri de critici, nefiind capabil să poarte „Pumele” spre victorie.

Deși mulți l-au , fiul regretatului fotbalist de legendă nici nu vrea să audă de așa ceva.

Diego Maradona Jr., îndurerat de înfrângerea Argentinei: „Să pierzi cu Arabia Saudită e o nebunie”

Diego Maradona Jr. ar fi avut un discurs extrem de dur conform AS.com: „Sunt devastat de înfrângerea Argentinei. Nu îmi vine să cred că acest lucru chiar s-a întâmplat cu adevărat. Să pierzi cu Arabia Saudită e o nebunie”, a mai spus acesta la Radio Marte în Italia.

Comparația dintre Messi și tatăl meu este făcută de cei care nu se uită la fotbal și nu îl înțeleg. Vorbim despre două planete complet diferite. Nu vreau însă să dau în Messi imediat”, a mai spus fiul legendarului fotbalist.

„Uneori în fotbal pierzi și împotriva adversarilor mult mai slabi. Nu cred că Argentina a fost arogantă astăzi, ci mai degrabă le-a fost teamă. Așa e fotbalul. Dacă nu închizi meciurile, până și cele mai slabe echipe vor veni după tine”, a concluzionat Maradona Jr.

Ce a spus Lionel Messi despre comparația cu Diego Armando Maradona: „Niciodată nu am acordat atenție”

Lionel Messi a vorbit deschis despre acest subiect și a explicat că : „Sincer, nu m-am comparat niciodată cu Diego, dar niciodată. Niciodată nu am acordat atenție acestor comparații. Unele dintre critici m-au deranjat în trecut, e adevărat. Am avut o perioadă foarte proastă la echipa națională, da, dar nu din aceste motive.

Mă enervez des din cauza unor astfel de lucruri, precum criticile. Dar ele trebuie să rămână în vestiar, cum se spune, nu? Să fie private. Până la urmă asta te face mai puternic, asta face un grup mai puternic. Dacă ne spunem în fața ce ne deranjează, cu siguranță ne va ajuta să creștem. Se poate întâmpla oricărui jucător, nu doar mie”, spunea argentinianul în 2021.

Ce a declarat Lionel Messi după rușinea cu Arabia Saudită: „Nu există nicio scuză”

: „În doar cinci minute, în care am greşit, am ajuns la 1-2. Am comis-o, am încercat să ne folosim de centrări şi totul s-a complicat. Nu am văzut dacă a fost ofsaid la cele două goluri anulate.

Nu am văzut imaginile, dar dacă au fost luate deciziile, aşa trebuie să fie. Nu există nicio scuză. Ştiam că este o echipă pe care dacă o lăsăm să joace, o va face bine şi au împins jocul către poarta noastră. Nu am mai primit o asemenea lovitură cu acest grup. Lucrurile se întâmplă din anumite motive. Acum trebuie să câştigăm următoarele meciuri”, a spus Messi, conform publicației spaniole Marca.