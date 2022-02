Cum s-a transferat Diego Maradona de la Barcelona la Napoli! Ce implicare a avut mafia italiană: “Parcă era desprins din filme”

Când vine vorba de Barcelona și de Napoli, în același context, primul gând zboară imediat spre Diego Armando Maradona, elementul de legătură al celor două orașe și cluburi cu un statut aparte în peisajul fotbalului spaniol, respectiv italian.

Pentru că și Barcelona, și Napoli reprezintă mai mult decât un club. Și așa cum “Catalunya is not Spain”, la fel și “Napoli non e l’Italia”, cum a fost scris pe banner-ele de pe stadionul San Paolo, care astăzi îi poartă numele lui Maradona, la semifinala Cupei Mondiale din 1990, dintre Italia și Argentina. Atunci, Diego, aflat în apogeul carierei, a divizat orașul de lângă Vezuviu, cerând sprijinul fanilor napoletani tocmai împotriva Squadrei Azzurra, strategie ce a funcționat, dar care va conduce și spre declinul lui “El Pibe d’Oro”.

Prin Barcelona și Napoli, Maradona a stabilit un record care nu a putut fi doborât nici până astăzi, într-o eră în care cluburile aruncă deja sute de milioane de euro pe jucători cel puțin supraevaluați. La începutul anilor ’80, însă, Diego a devenit cel mai scump fotbalist din lume în urma transferului de la Boca Juniors la FC Barcelona pentru aproape opt milioane de dolari. Peste doi ani, în 1984, semna cu Napoli, care l-a cumpărat pentru 11 milioane de dolari, iar Maradona intra în istorie drept singurul fotbalist care a doborât de două ori recordul de transfer.

Napoli i-a promis că îl va transforma într-un zeu

Povestea plecării lui Diego din Catalunya la gruparea din Sudul Italiei este una cu totul specială, mai ales că aceasta va constitui elementul fundamental în conturarea legendei lui “El D10S”. Despărțirea lui de Barcelona era iminentă după scandalul imens de la finala Cupei Spaniei, pierdută cu 1-0 în fața lui Athletic Bilbao, când a reacționat violent după un atac brutal al lui Andoni Goikoetxea, supranumit “Măcelarul din Bilbao” și omul care îi fracturase glezna cu un an înainte.

Evenimentele au degenerat într-o bătaie generală pe teren și la rănirea a 60 de oameni aflați în tribune. Acela avea să fie ultimul meci în tricoul blaugrana al lui Maradona, care căuta o ieșire de avarie. Salvarea a venit de la Napoli, club care abia evitase retrogradarea în ultimele două sezoane, mai mult decât atât, în 1983, terminând cu doar un punct deasupra zonei minate a clasamentului din Serie A.

Dar nu performanța sportivă a primat în alegerea lui Diego, ci promisiunea făcută de Antonio Juliano, omul trimis de Napoli în Catalunya să negocieze transferul argentinianului. Fost jucător al grupării de lângă Vezuviu timp de 15 ani, Juliano i-a spus lui Maradona că dacă va semna cu Napoli va deveni un zeu în viață și că suporterii săi ar fi gata să își dea și viața pentru el.

115 de goluri în 259 de meciuri a înscris Diego Maradona pentru Napoli între 1984 și 1991.

“Napoli era un oraș la fel de nebun ca mine”

A fost factorul decisiv în hotărârea starului argentinian, care a primit imediat o dovadă a dragostei necondiționate a orașului din Sudul Italiei față de el. Președintele Barcelonei, Josep Lluis Nunez, a forțat mâna napoletanilor, solicitând un milion de dolari în plus față de înțelegerea inițială. Gestul nu i-a descurajat pe italieni, ba chiar i-a îndârjit și mai tare să îl aducă pe Diego sub soarele azuriu al Sudului.

Așa că au organizat o chetă pe străzile din Napoli pentru a strânge diferența necesară perfectării transferului, colectă publică la care au contribuit substanțial și mai mulți membri ai mafiei locale, Camorra. “Am simțit că mă iubesc. Napoli era un oraș nebun, la fel de nebun ca mine și foarte multe lucruri îmi aminteau de originile mele. Au fost greve ale foamei și oamenii s-au legat în lanțuri de gardurile stadionului San Paolo, implorându-mă să vin. Cum puteam să îi dezamăgesc?”, a povestit Maradona în cartea sa autobiografică.

În avionul care l-a adus la Napoli, el s-a confesat jurnaliștilor că își dorea să câștige trofee, după cei doi ani de secetă de la Barcelona, să își găsească liniștea și să fie respectat. Dacă respectul și titlurile nu i-au lipsit deloc în cei șapte ani pe San Paolo, în schimb, Diego a avut parte de orice și-a dorit, dar în niciun caz de liniște. Pentru că a urmat cea mai tumultuoasă și mai intensă perioadă din viața unicului Maradona.

Două titluri în Serie A, în 1987 și 1990, o Cupă a Italiei, o Supercupă a Italiei și Cupa UEFA, în 1989, a câștigat Maradona în tricoul lui Napoli.

“Vedi Napoli, Maradona e puoi muori”

“Vreau să devin idolul copiilor săraci din Napoli pentru că ei sunt la fel cum eram eu când trăiam la Buenos Aires”, au fost printre primele cuvinte rostite de Diego după sosirea la . La prezentarea oficială de pe San Paolo, au fost prezenți în tribune aproape 75 de mii de spectatori, un record de asistență la un astfel de eveniment care a mai fost depășit doar de Cristiano Ronaldo în 2009, când a semnat cu Real Madrid.

“Fotbalistic vorbind, Napoli era mai aproape de retrogradare decât de câștigarea titlului. Știam că urma să sufăr enorm, dar știam și că îmi va plăcea și mai mult cu cât totul era mai greu”, a descris Maradona situația găsită la Napoli. Într-un campionat în care în fiecare echipă avea cel puțin un stranier de clasă mondială, lucru nemaiîntâlnit nicăieri ulterior, Diego a condus-o pe Napoli spre câștigarea a două titluri, a unei Cupe a Italiei și a Cupei UEFA.

Iar primul titlu din istoria clubului, cucerit în 1987 în urma unei remize cu Fiorentina, 1-1 acasă, a declanșat nebunia generală la Napoli. Sărbătoarea a durat o săptămână, numeroși fani au mers la cimitirul orașului unde au afișat un banner imens pe care au scris: “Nici nu știți ce ați pierdut”, iar un cotidian local a titrat: “Nu avem școli, case, autobuze, locuri de muncă și sănătate, dar nu contează pentru că îl avem pe Maradona!”

Maradona, un fiu al orașului Napoli

“Pentru mine, acest titlu înseamnă mai mult decât câștigarea Cupei Mondiale. Am câștigat Mondialul de tineret la Tokyo și Cupa Mondială în Mexic, dar în ambele cazuri, am fost singur, nu aveam vreun prieten lângă mine. Aici, toată familia mea, tot orașul Napoli este cu mine pentru că mă consider un fiu al orașului Napoli”, a mărturisit Diego după acel triumf memorabil.

“Nu va mai fi nimeni altul ca Maradona, nici măcar dacă Messi câștigă trei Cupe Mondiale și înscrie din foarfecă de la mijlocul terenului”, a declarat Hector Enrique, campion mondial în 1986 alături de Diego.

Ridicat la statutul de zeu, poate chiar peste San Gennaro, patronul spiritual al orașului, Maradona a scos la iveală în timpul petrecut la Napoli și latura sa întunecată. Apetitul nesățios pentru petreceri, droguri și femei i-au grăbit declinul, iar apariția unui fiu nelegitim dintr-o aventură extraconjugală, consumul de cocaină și legăturile cu mafia locală au fost începutul sfârșitului poveștii de dragoste dintre Diego și Napoli.

Diego a trăit la Napoli precum în secvențele din filmele cu Al Capone

Încă de la începuturile aventurii sale în Italia, au planat unele semne de întrebare cu privire la conexiunile sale cu Camorra. La conferința de presă ce a urmat prezentării sale oficiale, un jurnalist francez curajos, Alain Chaillou, l-a întrebat dacă știe că mafia locală a contribuit financiar la realizarea transferului său, moment în care președintele napoletanilor, Corrado Ferlaino, înfuriat la culme, a cerut ca acesta să fie dat afară din sală imediat!

Mai mult, prietenia lui Maradona cu familia Giuliano, care reprezenta unul dintre cele mai puternice clanuri ale Camorrei napoletane, a condus la o investigație a poliției. Argentinianul a spus atunci că a ajuns la reședința acestora după ce a fost invitat la o petrecere de un fan, dar fără a cunoaște alte dedesubturi.

Mulți ani mai târziu, el s-a confesat că, de fapt, știa foarte bine cine erau: “Erau precum din filmul Incoruptibilii cu Al Capone. Obișnuiau să spună: orice problemă ai este problema mea. Spuneau că ne vor proteja. Parcă era ceva desprins din filme”.