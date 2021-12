10 ani de Diego Simeone la Atletico Madrid. Bucureşti, startul unei cariere de poveste la cârma “plăpumarilor”. Video

În urmă cu exact un deceniu, pe 23 decembrie 2011, Atletico Madrid făcea o mutare care avea să îi schimbe radical destinul și să o transforme dintr-o eternă perdantă într-una din marile forțe ale fotbalului spaniol și european. În momentul în care l-a demis pe Gregorio Manzano în urma eliminării rușinoase din Copa del Rey în fața modestei Albacete, din liga a treia, nimeni nu se gândea că înlocuitorul acestuia, , va avea un asemenea impact major.

Nici chiar argentinianul însuși, după cum a mărturisit și jurnaliștilor de la cotidianul spaniol Marca: “Aș fi un mincinos dacă aș spune că îmi imaginam tot ceea ce s-a întâmplat. Nu, pentru că trăim zi după zi și nu știm ce va fi mâine. Dar amintirile vor rămâne în istoria marilor momente trăite. Îmi amintesc că am moștenit un lot foarte bun și că marca multe goluri, dar și primea multe goluri. Atunci, mi-am spus că trebuie lucrat mai mult la faza defensivă și să sporim jocul colectiv pentru că echipa juca bine. Era o echipă care entuziasma și pe care o copiau mulți antrenori.”

Simeone a rescris istoria pentru Atletico Madrid, deși avea o experiență de numai câteva luni în Europa, după ce o salvase de la retrogradare pe Catania în 2011. Când el s-a întors la clubul unde reușise eventul campionat-cupă ca jucător, în 1996, fanii lui erau familiarizați mai degrabă cu eșecurile decât cu victoriile. Cu suferința, decât cu bucuria. După cum este și unul din versurile imnului cântat cu atâta patos de pasionalii suporteri rojiblanco: “Que manera de sufrir” (Ce manieră de a suferi).

Triumful din Copa del Rey 2013, Big-Bang-ul care a schimbat istoria lui Atletico

Dar Simeone a schimbat această etichetă a lui Atleti, care naviga în ape destul de tulburi în urmă cu un deceniu, deși în 2010, câștigase Europa League și Supercupa Europei sub comanda lui Quique Sanchez Flores, singurele trofee cucerite după revenirea în Primera Division din 2002.

Cholo a redresat rapid situația și a terminat primul său sezon pe locul al cincilea în La Liga și a câștigat Europa League, după victoria categorică cu Athletic Bilbao din finala de la București. Succesul a fost confirmat și în Supercupa Europei, în care Atletico s-a impus autoritar în fața lui Chelsea, iar de atunci, “plăpumarii” au țintit doar spre cele mai înalte vârfuri.

Simeone nu a terminat niciun sezon întreg pe banca lui Atleti mai jos de locul al treilea, iar momentul-zero, care a schimbat cursul istoriei a fost reprezentat de câștigarea Cupei Spaniei din 2013 în fața lui Real Madrid chiar pe Santiago Bernabeu.

“Trecuse atâta timp de când nu o mai bătusem pe Real. Am câștigat acea Copa del Rey și am început să ne dăm seama că în fotbalul naționalul putem genera posibilitatea de a câștiga, cum s-a întâmplat în sezonul următor. Cred că acela a fost stimulentul decisiv și momentul în care am realizat că putem concura cu Realul lui Mourinho, Ronaldo, Benzema, Modric, Kroos, Alonso, Ramos sau Barcelona lui Messi, Iniesta, Xavi, Neymar… Acum pare ușor, dar atunci nu a fost deloc ușor.”

326 de victorii, 130 de egaluri și 95 de eșecuri a înregistrat Diego Simeone ca antrenor al lui Atletico în 551 de meciuri.

Cum Simeone și-a învățat jucătorii să găsească plăcerea în suferința de pe teren

În 2014, Diego Simeone a dus-o pe Atletico într-o altă dimensiune după titlul neașteptat, dar pe deplin meritat din La Liga în plină dominație a giganților Real Madrid și Barcelona. El a fost foarte aproape de a o duce pe Atleti și pe Everestul fotbalului european, în 2014 și în 2016, dar de fiecare dată, a trebuit să se recunoască învins în fața marilor rivali de la Real, la doar o palmă de “Acoperișul lumii”, triumful în Champions League. În 2014, Atleti a fost egalată la 1 în prelungiri în finala de la Lisabona, apoi a pierdut cu 1-4, iar doi ani mai târziu, la Milano, a ratat revanșa la loviturile de departajare.

În cei 10 ani petrecuți pe Vicente Calderon și pe Wanda Metropolitano, Diego Simeone a disputat 551 de meciuri pe banca lui Atletico, iar procentajul său de succese este impresionant: aproape 60 la sută. Cu 326 de victorii și doar 95 de înfrângeri, el este cel mai de succes antrenor din istoria clubului, după ce în luna martie, a doborât recordul ce îi aparținea legendarului Luis Aragones.

Unul dintre secretele reușitei sale este legat de felul în care i-a făcut pe jucătorii lui să îmbrățișeze crezul său fotbalistic și să îl transpună pe teren. “Simeone ne-a învățat să ne placă să suferim”, a povestit turcul Arda Turan în 2015, în timp ce Diego Godin a declarat că “jucătorii ar muri pentru el. Ne-a făcut să credem că putem să ne luptăm cu echipe mult mai puternice. Avem mai încredere în el. Suntem cu el până la moarte, la fel cum și el este cu noi.”

8 trofee a câștigat Diego Simeone ca antrenor al lui Atletico: două titluri în La Liga, o Copa del Rey, o Supercupă a Spaniei, două trofee Europa League și două Supercupe ale Europei.

Diego Simeone, unul dintre cei mai longevivi antrenori din istoria La Liga

Argentinianul este la al 11-lea sezon consecutiv în La Liga, o performanță extraordinară pe care au mai atins-o doar alți 14 antrenori, lider fiind Ferdinand Daucik, care a condus echipe în elita fotbalului spaniol timp de 18 ani la rând, între 1950 și 1968.

Desemnat de trei ori cel mai bun antrenor al anului în La Liga, Diego Simeone se poate apropia și mai mult de cel care a pregătit-o pe Atletico între 1957 și 1959 întrucât în iulie și-a prelungit contractul până în 2024. Și chiar dacă acum traversează cea mai grea perioadă de când a preluat gruparea rojiblanco, cu patru înfrângeri consecutive în campionat, după 1-2 la Granada, Cholo are suficiente motive să fie optimist că o va readuce pe Atletico acolo unde a obișnuit-o să fie în ultimul deceniu.