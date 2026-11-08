Diego Simeone a făcut anunțul despre Julian Alvarez imediat după eșecul din Atletico – Barcelona

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La finalul , disputat duminică seară în cadrul etapei cu numărul 12 din La Liga, Diego Simeone (56 de ani) a vorbit, printre altele bineînțeles, în mod special și despre situația lui Julian Alvarez (26 de ani). După cum se știe deja foarte bine de ceva timp, în vară atacantul argentinian a insistat foarte mult să fie lăsat de conducerea lui Atletico să se transfere chiar la FC Barcelona.

Diego Simeone și-a anunțat decizia vizavi de Julian Alvarez după Atletico Madrid – Barcelona 1-2

Oficialii clubului madrilen nu au cedat sub nicio formă, astfel încât vedeta echipei nu a avut de ales decât să continue la această formație, întrucât avea, și are în continuare în mod evident, contract în vigoare cu acest club. Acum, Simeone a fost întrebat din nou în legătură cu acest subiect foarte delicat, în contextul în care Julian Alvarez nu se mai află de ceva timp deloc în forma care l-a consacrat.

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Mai mult, revenind la situația din această vară, în acea perioadă despre internaționalul argentinian s-a zvonit chiar că s-ar lupta cu o „depresie severă”, tocmai ca urmare a transferului ratat la FC Barcelona. Și despre acest aspect a fost întrebat acum Simeone. Iar antrenorul lui Atletico Madrid a garantat, o dată în plus deci, că Alvarez va avea în continuare parte de tot sprijinul necesar la club pentru a trece în cele din urmă peste această chestiune foarte complicată.

Diego Simeone nu ia sub nicio formă în calcul ca Julian Alvarez să plece de la Atletico Madrid

De asemenea, tehnicianul argentinian a reiterat și că decizia lui finală este ca Julian Alvarez să continue la Atletico, întrucât, în viziunea sa, echipa nu ar avea cum să își îndeplinească obiectivele fără el. „Finalizarea a fost factorul decisiv. Mă bucur de o prestație extraordinară din partea jucătorilor, nimic de reproșat. Am făcut jocul pe care ni l-am dorit, ne-am creat ocazii de a marca. Este adevărat că ne-a lipsit acea finalizare clinică. Iar ei au făcut-o, deși au avut mai puține ocazii. În ceea ce privește meciul, sunt mândru de jucători și foarte fericit de toată lumea.

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Da (n.r. Un rezultat corect), pentru că ei au marcat două goluri și noi unul. Nu știu dacă s-a datorat limitărilor fizice, poate pentru că unii jucători au intrat de pe bancă mai bine sau mai rău. Dar meciul a fost jucat așa cum ne-am dorit. Nici ei nu au avut atât de multe ocazii. Au avut posesia și controlul. Plec fericit, știind că suntem într-o lucrare în desfășurare, cu lucruri de îmbunătățit și jucători care trebuie să continue să crească.

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Întotdeauna îți dorești ca cei care intră pe parcurs să se descurce excepțional de bine. Eu rămân cu intenția. Noi am vrut să facem lucrurile bine. Meciurile au faze diferite. Noi am jucat bine în ale noastre, dar ei au fost mai decisivi în ale lor. (n.r. Despre Julian Alvarez) A făcut un meci bun, implicat în alte trei acțiuni pe lângă pasa decisivă acordată lui Giuliano.

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Și centrarea către Baena a fost tot a lui. Îl vom aștepta pentru că este un jucător grozav și, pentru a ajunge unde vrem să fim, avem nevoie de cel mai bun Julián. Altfel, nu vom ajunge acolo. Nu sunt în pielea lui. Dar are încrederea noastră deplină”, a declarat la finalul meciului, citat de jurnaliștii spanioli de la