Diego Simeone a făcut anunțul despre Julian Alvarez înainte de returul cu Arsenal! În ce situație se află argentinianul după accidentarea din prima manșă

Atletico Madrid a remizat pe Metropolitano contra lui Arsenal, 1-1, în prima manșă a semifinalei din UEFA Champions League, iar totul se va decide în returul de pe Emirates, care se va disputa marți, de la ora 22:00. Antrenorul ibericilor, Diego Simeone (56 de ani) a prefațat duelul în cadrul unei conferințe de presă. Acesta a oferit ultimele detalii despre starea lui Julian Alvarez, care s-a accidentat în duelul din prima manșă.
Atletico Madrid are șansa a doua la calificarea în finala UEFA Champions League după ce a remizat cu Arsenal în manșa tur de pe Metropolitano. Diego Simeone a prefațat duelul de la Londra. „Nu contează cât de mult ne gândim noi, antrenorii, fotbalul este despre jucători. Putem gestiona emoțiile lor; experiența și timpul îți oferă mai mult calm, nu pasivitate, și liniștea necesară pentru a face față acestor meciuri.
Ceea ce observ este că oamenii sunt mereu în căutarea unui titlu ieșit din comun înainte de o semifinală. Dar, e simplu, cine joacă mai bine și își maximizează punctele forte va fi mai aproape de victorie”, a declarat tehnicianul argentinian la conferința de presă, conform Marca. Apoi, acesta a fost întrebat despre jucătorii care au acuzat probleme medicale după meciul tur.
„(n.r. ce se întâmplă cu Alexander Sorloth, Julian Alvarez și Giuliano Simeone?) S-au antrenat ieri (n.r. duminică), se vor antrena astăzi și vom decide mâine. Julian cunoaște bine campionatul englez și sperăm să poată face un meci grozav”, a anunțat antrenorul celor de la Atletico înainte de returul cu Arsenal.
Partida din prima manșă a fost una extrem de controversată, „centralul” olandez Danny Makkelie luând mai multe decizii discutabile. Ambele goluri din meciul de pe Metropolitano au fost marcate din lovituri de la 11 metri, iar arbitrul a acordat și un al treilea penalty, pentru Arsenal, înainte de a-și schimba decizia după ce a revăzut faza pe monitorul VAR.
Întrebat de jurnaliști dacă este îngrijorat cu privire la arbitraj, „Cholo” a răspuns simplu: „Nu”. Partida de pe Emirates Stadium va fi arbitrată de o brigadă din Germania, cu Daniel Siebert la centru. Acesta va fi asistat de tușierii Jan Seidel și Rafael Foltyn, iar cel de-al patrulea oficial va fi Tobias Stieler. În camera VAR se vor afla Bastian Dankert și Robert Schroder.