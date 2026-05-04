Diego Simeone a făcut anunțul despre Julian Alvarez înainte de returul cu Arsenal! În ce situație se află argentinianul după accidentarea din prima manșă

Atletico Madrid a remizat pe Metropolitano contra lui Arsenal, 1-1, în prima manșă a semifinalei din UEFA Champions League, iar totul se va decide în returul de pe Emirates, care se va disputa marți, de la ora 22:00. Antrenorul ibericilor, Diego Simeone (56 de ani) a prefațat duelul în cadrul unei conferințe de presă. Acesta a oferit ultimele detalii despre starea lui Julian Alvarez, care s-a accidentat în duelul din prima manșă.

Diego Simeone a făcut anunțul despre Julian Alvarez înainte de returul cu Arsenal

Atletico Madrid are șansa a doua la calificarea în finala UEFA Champions League după ce a remizat cu Arsenal în manșa tur de pe Metropolitano. Diego Simeone a prefațat duelul de la Londra. „Nu contează cât de mult ne gândim noi, antrenorii, fotbalul este despre jucători. Putem gestiona emoțiile lor; experiența și timpul îți oferă mai mult calm, nu pasivitate, și liniștea necesară pentru a face față acestor meciuri.

Ceea ce observ este că oamenii sunt mereu în căutarea unui titlu ieșit din comun înainte de o semifinală. Dar, e simplu, cine joacă mai bine și își maximizează punctele forte va fi mai aproape de victorie”, a declarat tehnicianul argentinian la conferința de presă, conform . Apoi, acesta a fost întrebat despre jucătorii care au acuzat probleme medicale după meciul tur.

„(n.r. ce se întâmplă cu Alexander Sorloth, Julian Alvarez și Giuliano Simeone?) S-au antrenat ieri (n.r. duminică), se vor antrena astăzi și vom decide mâine. Julian cunoaște bine campionatul englez și sperăm să poată face un meci grozav”, a anunțat antrenorul celor de la Atletico înainte de returul cu Arsenal.

Diego Simeone a rostit un singur cuvânt despre arbitraj înainte de Arsenal – Atletico Madrid

Întrebat de jurnaliști dacă este îngrijorat cu privire la arbitraj

Întrebat de jurnaliști dacă este îngrijorat cu privire la arbitraj, „Cholo” a răspuns simplu: „Nu”. Partida de pe Emirates Stadium va fi arbitrată de o brigadă din Germania, cu Daniel Siebert la centru. Acesta va fi asistat de tușierii Jan Seidel și Rafael Foltyn, iar cel de-al patrulea oficial va fi Tobias Stieler. În camera VAR se vor afla Bastian Dankert și Robert Schroder.