Diego Simeone a făcut un anunț surprinzător după ce a eliminat-o pe Barcelona: „Nu mă interesează fotbalul!”

Formația madrilenă urmează să joace în următoarea fază a competiției contra învingătoarei dublei manșe dintre Arsenal și Sporting, iar prima șansă o au englezii după ce au câștigat în Portugalia, în tur, cu 1-0.

Diego Simeone, un antrenor fericit după ce echipa sa a reușit calificarea în semifinala Champions League

se declară mulțumit de calificarea pe care Atletico Madrid a obținut-o după . Tehnicianul sud-american a anunțat că pentru o zi o să ia o pauză de la fotbal și nu se va uita la restul sferturilor de finală din Champions League.

„A fost un meci frumos de fotbal, ambele au încercat să joace deschise, cu intensitate. Am încercat să controlăm această atmosferă. Sunt bucuros mai ales de prima repriză. A ieșit bine în final. Partea a doua ei au riscat și mai mult. Noi ne-am retras puțin ți le-a fost greu să înscrie, iar pe contre am încercat să punctăm. Dacă am ajuns din nou în semifinalele Champions League înseamnă că suntem o echipă mare. Aș fi bucuros să jucăm finala pe Santiago Bernabeu.

Au trecut 14 ani de când sunt aici, continuăm lupta. În această perioadă am încercat lucruri, am schimbat jucători. Am suferit la 0-2, însă ne-am păstrat calmul și am reușit un gol frumos. Schimbările făcute ne-au adus energie. Eram pregătiți de un așa meci. Nu ne-am gândit să ne apărăm, era clar că nu avem șanse dacă facem asta.

Trebuie să pui și tu probleme adversarului. Barcelona e foarte bună și dacă îi lași să vină peste tine ai probleme. Nu mă intresează meciul de mâine dintre Arsenal și Sporting, o să mă pun la somn cu familia devreme. O să fie 24 de ore în care nu mă interesează fotbalul. Ne odihnim pentru finala Cupei Spaniei”, a spus Diego Simeone.

Atletico Madrid a pierdut două finale de Champions League sub comanda lui Diego Simeone

Atletico Madrid a reușit mai mereu să aibă prestații bune în Champions League, însă la jumătatea anilor 2010 a fost una dintre echipele care erau deseori în luptă pentru trofeu. În 2014, Diego Simeone și ai săi au jucat finala, la Lisabona, cu Real Madrid, în celebrul meci terminat după prelungiri cu victoria „Galacticilor”, 4-1, după un gol care a adus egalitatea pe tabelă în minutul 90+3 din partea lui Sergio Ramos.

A urmat o reeditare a finalei din 2014, de data aceasta în 2016, la Milano, pe San Siro. Atletico Madrid a fost din nou echipa pierzătoare, de data aceasta însă la loviturile de departajare, acolo unde Cristiano Ronaldo a profitat de ratarea lui Juanfran și a adus trofeul în curtea formației de pe Santiago Bernabeu.