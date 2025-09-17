Diego Simeone a răbufnit după ce a fost eliminat dintr-un motiv incredibil în Liverpool – Atletico 3-2: „Ei vorbesc despre spectacol, dar fac asta”

, după un gol marcat în prelungirile partidei de căpitanul Virgil van Dijk. La scurtă vreme după reușita olandezului, Diego Simeone a primit un cartonaș roșu, motivul fiind unul incredibil.

Diego Simeone, eliminat spre finalul meciului Liverpool – Atletico Madrid 3-2

Liverpool a avut un start fabulos în meciul cu Atletico, reușind să marcheze de două ori în primele 6 minute, prin Andy Robertson și Mohamed Salah. Spaniolii au revenit însă prin „dubla” lui Marcos Llorente și au fost aproape să obțină un punct, însă Virgil van Dijk a dat lovitura în prelungiri.

Olandezul s-a înălțat extraordinar la un corner executat de Szoboszlai și a punctat cu o lovitură de cap. Fanii de pe Anfield nu au avut milă de Diego Simeone după golul de 3-2 și l-au provocat pe tehnician, care a intrat într-un conflict cu un suporter, înainte de a fi oprit de stewarzi și de cei din staff-ul lui Atletico.

Simeone kicking off with Liverpool fans at stewards after Liverpool’s late winner… 😨 He was sent off moments later! — Football Away Days (@FBAwayDays)

Antrenorul argentinian i-a semnalat „centralului” italian Maurizio Mariani faptul că suporterul făcuse un gest obscen la adresa sa, dar arbitrul nu a fost impresionat și i-a acordat cartonașul roșu lui Diego Simeone. „Ei vorbesc despre spectacol, dar te insultă pe tot parcursul meciului și nu poți spune nimic, pentru că ești antrenor. Reacția mea nu poate fi justificată, dar nu știți cum e să fiți insultați non-stop timp de 90 de minute”, a declarat antrenorul lui Atletico, conform Marca.

Presa internațională a analizat meciul nebun de pe Anfield

Marcos Llorente putea fi din nou eroul lui Atletico pe Anfield, precum în 2020, când a marcat o „dublă” prin care o elimina pe Liverpool din Champions League, însă „cormoranii” au avut ultimul cuvânt, aspect subliniat și de jurnaliștii spanioli. „Marcos Llorente a marcat o nouă dublă pe Anfield pentru a anula avantajul obținut de Liverpool în startul meciului, dar van Dijk a ‘rezolvat’ totul cu o lovitură de cap în prelungiri”. au notat cei de la .

Și publicația catalană a scos în evidență duelul disputat în urmă cu cinci ani: „La fel ca în 2020, când nimeni nu credea în Atlético Madrid, echipa lui Simeone a fost la un pas de o performanță incredibilă. Au egalat după ce au fost conduși cu 2-0, încă din minutul 6, de una dintre cele mai bune echipe din lume, Liverpool. În prelungiri, van Dijk i-a trezit din somn”.

Succesul cu Atletico este cel de-al treilea pe care Liverpool îl obține cu un gol marcat în prelungiri în acest sezon, după și 1-0 cu Burnley. „Liverpool a ‘livrat’ o nouă victorie dramatică, de această dată în Champions League, unde a debutat cu un succes contra lui Atletico Madrid pe Anfield. Alexander Isak și-a făcut mult-așteptatul debut la Liverpool, dar se părea că echipa lui Arne Slot va fi dezamăgită, deoarece Atletico a revenit de la 0-2, însă Virgil van Dijk a marcat golul victoriei în prelungiri cu o lovitură de cap”, au transmis cei de la .