Diego Simeone acuză și el arbitrajul după Atletico Madrid – Arsenal 1-1: „Nu a fost penalty, contact minim!”

Diego Simeone (56 de ani) crede că arbitrul Danny Makkelie a greșit când a acordat penalty pentru Arsenal în finalul primei reprize a meciului de la Madrid cu Atletico de miercuri seară, turul semifinalei de Champions League, la acel duel dintre Hancko și Gyokeres. Ulterior, tot atacantul suedez a și transformat lovitura de la 11 metri, astfel încât „tunarii” au intrat cu avantaj la pauză, scor 1-0.

Părerea antrenorului argentinian a fost că la acest nivel este nevoie să fie ceva foarte clar pentru a dicta lovitură de pedeapsă, iar aici, în opinia sa, nu a fost vorba de așa ceva. „(n.r. Despre accidentarea lui Julian Alvarez) Va fi supus unor teste pentru a vedea ce anume este. Sperăm că nu este nimic grav. (n.r. Dacă este optimist înainte de retur) Sunt mereu optimist. Giuliano a avut o coliziune cu Hincapie la începutul meciului, o lovitură la șold care l-a deranjat foarte tare. Să sperăm că nu e nimic grav. Sorloth a spus că simte o durere (n.r. în timpul încălzirii) și am dorit să nu agravăm situația.

Pentru a acorda un penalty într-o semifinală de Liga Campionilor, trebuie să fie penalty clar. Contactul mi s-a părut minim la faza din prima repriză (n.r. faultul lui Hancko asupra lui Gyokeres) și cred că nu a fost penalty”, a spus Diego Simeone la finalul meciului, citat de jurnaliștii spanioli de la

Chiar dacă nu a marcat și a ratat câteva ocazii mari de gol, Antoine Griezmann (35 de ani) tot a fost declarat omul meciului Atletico Madrid – Arsenal 1-1, disputat miercuri seară pe „Metropolitano” în turul semifinalei de UEFA Champions League. La final, fotbalistul francez a apreciat că echipa sa a arătat mult mai bine în repriza a doua față de prima parte.

Astfel, el a opinat că așa ar trebui abordat returul de săptămâna viitoare de la Londra încă de la începutul jocului, pentru ca madrilenii să aibă șanse la calificarea în marea finală. „A doua repriză a fost mult mai bună în ceea ce privește intensitatea și pressing-ul. Aceasta este calea de urmat pentru meciul retur. Va fi un meci grozav. Pentru cei care urmăresc de acasă sau de pe stadion va fi greu de urmărit, dar asta e frumusețea fotbalului. Să primești gol la finalul primei reprize este dureros. Am făcut la pauză două-trei ajustări tactice pentru a presa mai bine și pentru a ne schimba pozițiile între noi, iar asta a făcut diferența.

Apoi, fanii noștri ne-au împins de la spate. Am avut trei ocazii, dar nu am reușit să înscriu. Sunt sigur că o voi face în retur. Am făcut cu toții o treabă excelentă și trebuie să ne concentrăm acum pe retur. Cel mai mare vis al meu este să ajung în finală. M-am pregătit pentru acest meci, sunt pregătit pentru retur, sper să ne calificăm în finală”, a declarat Antoine Griezmann la finalul meciului , citat de

Ce a spus Koke după meciul de la Madrid

Experimentatul mijlocaș a catalogat drept „dubios” și, asemenea lui Griezmann, a apreciat că echipa sa are șanse de calificare în finală dacă va juca în returul de pe „Emirates” așa cum a făcut-o în a doua repriză a acestui meci tur de la Madrid: „Am încercat, a fost acel penalty pe care îl consider dubios. Am avut șanse să mai marcăm, dar până la urmă totul se decide în manșa secundă. Se apără foarte bine și au jucători foarte rapizi în atac. (n.r. Despre jocul prestat de Atletico în repriza a doua) Aceasta este echipa care trebuie să fim mereu.

Dacă jucăm la acest nivel în retur, putem câștiga. Nu am reușit să închidem meciul prin ocaziile pe care le-am avut. Ei au ajuns în marginea careului nostru, dar nu au pus mari probleme. Sperăm ca meciul de la Londra să nu fie ultimul pentru noi în Liga Campionilor în acest sezon”.