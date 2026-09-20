Sport

Diego Simeone, elogiu la adresa lui Jose Mourinho înainte de Atletico Madrid – Real Madrid: „Sunt un mare admirator al lui”

Diego Simeone a făcut o plecăciune în fața lui Jose Mourinho, cu o zi înaintea marelui derby dintre Atletico Madrid și Real Madrid. Vezi ce a spus „Cholo” despre omologul său.
Dragos Petrescu
20.09.2026 | 09:00
Diego Simeone elogiu la adresa lui Jose Mourinho inainte de Atletico Madrid Real Madrid Sunt un mare admirator al lui
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Diego Simeone, elogii la adresa lui Jose Mourinho înainte de Atletico Madrid - Real Madrid // FOTO: colaj FANATIK
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Marele derby al capitalei Spaniei dintre Atletico Madrid și Real Madrid se va disputa duminică, 20 septembrie 2026, iar Diego Simeone (56 de ani), tehnicianul grupării „rojiblanco”, nu s-a ferit să-l laude pe omologul său Jose Mourinho (63) înaintea duelului de pe Estadio Metropolitano. Vezi toate detaliile pe FANATIK.

Diego Simeone, elogiu pentru Jose Mourinho înainte de Atletico Madrid – Real Madrid!

În debutul conferinței de presă, „Cholo” Simeone a explicat importanța marelui derby al Madridului: „Acest meci este cu totul diferit față de orice altă partidă. Există o tensiune foarte mare și o speranță imensă datorită rivalității, dar și datorită competitivității pe care noi (n.r – Atletico Madrid) am reușit să o recuperăm în ultimul deceniu și jumătate”.

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Ulterior, tehnicianul argentinian a fost întrebat și despre Jose Mourinho, iar acesta nu a ezitat să-l laude pe „The Special One”: „Nu am chef acum să vorbesc despre trecutul nostru, când ne-am mai duelat. Am un respect enorm pentru Mourinho. Sunt un mare admirator al lui, iar el știe cât de mult îl apreciez. Sper să putem lupta așa cum am făcut-o de fiecare dată când ne-am înfruntat”.

Atletico Madrid – Real Madrid, primul mare derby al începutului de sezon în Spania

Duelul de pe Estadio Metropolitano de duminică reprezintă prima mare confruntare a stagiunii 2026/2027 din campionatul spaniol. În momentul de față, cei doi giganți madrileni sunt în urma liderului Barcelona în campionat și caută victoria pentru a ține pasul cu trupa lui Hansi Flick în lupta pentru titlu.

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Real Madrid se află pe poziția secundă în La Liga, cu 15 puncte obținute în primele șase partide, în timp ce Atletico ocupă locul 4, fiind la borna cu numărul 13. „Galacticii” au călcat strâmb o singură dată, la Sevilla cu Betis (0-1), în timp ce „los colchoneros” au ratat victoria în două meciuri (0-3 pe San Mames cu Athletic Bilbao, respectiv 2-2 pe teren propriu cu Villarreal).

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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