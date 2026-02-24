Diego Simeone, în locul lui Cristi Chivu la Inter? Italienii au risipit misterul: „Va semna la finalul sezonului”

ADVERTISEMENT

Presa din Italia neagă vehement afirmațiile apărute în Spania cu privire la o sosire a lui Diego Simeone pe banca lui Inter. Jurnaliștii din „Cizmă” au clarificat faptul că „nerazzurrii” ar urma să îi prelungească înțelegerea lui Cristi Chivu, care a fost numit pe banca echipei în vara anului trecut.

Cristi Chivu are un prim sezon de succes pe banca Interului, cel puțin pe plan intern. „Nerazzurrii” sunt lideri în Serie A, având un avans de 10 puncte față de marea rivală AC Milan, și sunt calificați în semifinalele Cupei Italiei, unde o vor întâlni pe Como. Singurele probleme sunt în UEFA Champions League, unde Inter riscă să fie eliminată după ce a cedat cu 1-3 pe terenul norvegienilor de la Bodo/Glimt în turul play-off-ului.

În acest context, conducerea „nerazzurrilor” dorește să prelungească înțelegerea cu antrenorul român, varianta Diego Simeone nefiind una de actualitate. „Nu există vreun precontract între Inter și Diego Simeone pentru următorul sezon. La sfârșitul actualului sezon, clubul va prelungi contractul actualului antrenor Cristian Chivu până în 2028, iar salariul său, care în momentul de față este de 2.5 milioane de euro pe an, va fi mărit.

Era greu de crezut că Simeone poate ajunge la un acord cu Inter, nu doar din cauza salariului de peste 30 de milioane de euro pe an pe care îl primește de la Atletico Madrid, dar și datorită parcursului excelent al antrenorului român”, au notat cei de la , care citează . Marți seară, de la ora 22:00, .

Cum a comentat Dumitru Dragomir situația lui Cristi Chivu

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Mitică Dragomir, s-a pronunțat la rândul său cu privire la situația lui Cristi Chivu, iar acesta e de părere că nu există șanse ca . „Se vor bate echipele pe Chivu. E și băiat serios. Fac pariu pe cât vrei că se interesează cel puțin 3-4 echipe de Chivu la această oră.

Chivu e aproape campion. Semnează contractul (n.r. prelungirea actualei înțelegeri) în două săptămâni. Ia două (n.r. milioane de euro pe sezon salariu) acum, o să îi dea vreo trei și jumătate”, a spus Dumitru Dragomir la .