Diego Simeone, lecție de fair-play după controversa de la Arsenal – Atletico Madrid 1-0! Ce a spus despre penalty-ul neacordat la Griezmann

Diego Simeone (56 de ani) a oferit o reacție care denotă fair-play după ce Arsenal a eliminat Atletico Madrid din semifinalele Champions League. Marți seară, pe „Emirates Stadium”, „tunarii” lui Mikel Arteta au câștigat cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Bukayo Saka în minutul 44. În turul de săptămâna trecută de la Madrid, scorul a fost egal, 1-1.

În partida de la Londra, spaniolii au solicitat la un moment dat acordarea unui penalty, după un fault destul de evident comis de Calafiori în propriul careu asupra lui Griezmann. Faza a fost analizată inclusiv în camera VAR, dar se pare că în cele din urmă s-a decis să nu se intervină în acest sens după ce s-a stabilit că anterior acelui moment ar fi trebuit să fie acordat un fault obișnuit de joc pentru Arsenal, după o intervenție a lui Pubill.

Întrebat la finalul meciului despre această chestiune, antrenorul argentinian nu a dorit să comenteze și, în plus, a ținut să îi felicite pe adversari pentru această calificare. „I-am aplaudat pe fanii noștri, pe jucători. Am avut un parcurs foarte bun în Champions League. Am dat totul. Am ajuns mult mai departe decât ne așteptam. Este păcat. Cred că meritam măcar să ajungem în prelungiri după cum ne-am prezentat în prima manșă și azi. Acolo poate am fi avut o altă șansă. În tur am avut ocazii de a marca, astăzi nu am avut în prima repriză, dar în a doua ne-am îmbunătățit. Am jucat mai mult în jumătatea lor, am avut ocazii. De obicei există mici detalii care merg în favoarea noastră, de data aceasta nu s-a mai întâmplat.

(n.r. Despre faza penalty-ului neacordat la Griezmann) Nu e nimic de spus, suntem eliminați. Felicitări celor de la Arsenal, au o echipă și un antrenor care îmi plac. Urmează un drum, sunt consecvenți cu resursele financiare. Felicitări lor! Noi vom continua cu munca noastră, nu ne vom opri din cauza unui detaliu. (n.r. Întrebat dacă are puterea să mai încerce și în sezonul viitor să câștige Champions League cu Atletico) Nu acum, nu acum”, a declarat Diego Simeone pentru Movistar după , citat de

Au existat controverse legate de arbitraj și după meciul tur

De notat în acest context este că Atunci, cei de la Atletico au susținut că penalty-ul acordat pentru Arsenal în finalul primei reprize după un duel între Hancko și Gyokeres a fost prea ușor. „Pentru a acorda un penalty într-o semifinală de Liga Campionilor, trebuie să fie penalty clar. Contactul mi s-a părut minim la faza din prima repriză și cred că nu a fost penalty”, a spus Diego Simeone atunci.