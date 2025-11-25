Diego Simeone pune o presiune uriașă pe umerii lui Chivu înainte de meciul din Champions League: „Mă văd într-o zi antrenor la Inter”

ADVERTISEMENT

Inter a fost învinsă în weekend de AC Milan în Derby della Madonnina, însă echipa lui Cristi Chivu merge ceas în UEFA Champions League. Urmează acum un meci complicat pentru antrenorul român. Nerazzurri vor juca la Madrid, în fața celor de la Atletico, iar Diego Simeone pune o presiune uriașă pe umerii italienilor.

Test de foc pentru Chivu! Inter merge la Madrid pentru duelul cu Atletico din Champions League

Echipa din Milano are patru victorii din tot atâtea partide jucate în faza principală a UEFA Champions League și este aproape sigur calificată în primăvara europeană. Italienii vor să termine între primele opt clasate pentru a juca direct în optimile de finală.

Urmează un adevărat test pentru Interul lui Cristi Chivu. va juca miercuri seara pe terenul celor de la Atletico Madrid, o formație care are nevoie de puncte întrucât se află abia pe locul 17 și riscă să rateze calificarea în șaisprezecimi.

Diego Simeone o vede pe Inter, echipa lui Cristi Chivu drept una dintre favoritele la câștigarea UEFA Champions League

a prefațat meciul cu Inter. Acesta este de părere că echipa din Milano se numără printre favoritele la câștigarea trofeului UEFA Champions League, având în vedere istoricul bogat. Mai mult, el a spus câteva cuvinte și despre filosofia lui Cristi Chivu.

„În Champions sunt într-o poziție excelentă, au jucat două finale… Sunt una dintre favoritele la câștigarea trofeului și vor să demonstreze în continuare aceeași forță pe care au arătat-o până acum.

(N.r. Despre Cristi Chivu) E greu de explicat ceea ce vedeți în fiecare zi. Noi observăm aceste lucruri atunci când se apropie meciurile. S-au schimbat anumite aspecte pe care, probabil, le-ați remarcat în fiecare partidă”, a explicat antrenorul de la Atletico, conform .

De asemenea, Diego Simeone a dat de înțeles că i-ar plăcea să aibă cândva, în viitor, șansa de a sta pe banca celor de la Inter Milano: „Nu știu, dar da, mă văd într-o zi antrenor la Inter, pe parcursul drumului meu”.