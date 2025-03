Diego Simeone, spectacol la conferință după penalty-ul anulat al lui Julian Alvarez în Atletico – Real Madrid: „Să ridice mâna!”. Video

Atletico Madrid a ratat șansa de a se califica în , asta deși a deschis scorul după doar 25 de secunde în manșa retur cu Real Madrid. Echipa lui Diego Simeone a ratat mari ocazii de a marca și a fost eliminată la penalty-uri.

Diego Simeone, resemnat după eliminarea din Champions League: „Trebuie să ne simțim mândri ”

Atletico Madrid și Real au luptat până la penalty-uri pentru un loc în sferturile UEFA Champions League, iar în cele din urmă .

Vinicius Junior , dar în cele din urmă ratarea acestuia nu a contat în economia calificării. La loviturile de departajare a existat și un moment mai puțin obișnuit.

Julian Alvarez a marcat din penalty, dar , după ce atacantul madrilenilor ar fi lovit mingea de două ori în momentul în care a alunecat, în timpul execuției. La finalul partidei, Simeone a vorbit despre evoluția echipei sale.

„Nu aș vorbi despre noroc, aș vorbi despre faptul că trebuie să ne simțim mândri de echipa pe care o avem și despre cum să concurăm mereu, asta va rămâne în istoria întregului proces pe care l-am desfășurat la club.

Meciul a fost foarte bine controlat în orice moment, am avut situații de mărire a scorului, nu am avut precizie la finalul jocului, ei au controlat posesia, dar am făcut un penalty incredibil.

Penalty-urile sunt diferite în antrenament față de ​​jocuri, nu am văzut cum a dat lovitura. Julián pare să atingă mingea când șutează și dacă arbitrul o vede așa, așa este. Mândri de echipa pe care o avem, oamenii noștri s-au bucurat de joc. Ne-au învins întotdeauna în Liga Campionilor, dar se simte rău”, a declarat Diego Simeone la finalul partidei.

Ulterior, la conferința de presă, antrenorul a răbufnit. „Să ridice mâna cine a văzut sau e sigur că Alvarez a atins de două ori mingea. Hai să vedem cine ridică mâna. Nimeni nu o ridică?”.

Honor a Diego Pablo Simeone. Pero tendría que rajar visto lo visto con el robo que nos pegan en el penalti de Julián Alvarez. — Objetivo.atletico (@Objetivoatleti)

Tabloul complet al sferturilor UEFA Champions League