Sport

Diego Zivulic, roșu direct pentru un fault brutal la Daniel Bîrligea. VAR-ul l-a salvat pe Bîrsan, care nu avusese nicio reacție. Video

Oțelul Galați a rămas în inferioritate numerică în meciul cu FCSB după un gest inconștient al lui Diego Zivulic. Marcel Bîrsan a avut nevoie de VAR pentru a scoate din buzunar cartonașul roșu
Cristian Măciucă
08.02.2026 | 21:33
Diego Zivulic, roșu direct pentru un fault brutal la Daniel Bîrligea. VAR-ul l-a salvat pe Bîrsan, care nu avusese nicio reacție. FOTO: Fanatik
Diego Zivulic (33 de ani) i-a îngreunat viața Oțelului în meciul cu FCSB. Deși echipa sa a condus cu 1-0, mijlocașul croat a luat cartonaș roșu în startul reprizei secunde. Marcel Bîrsan nu a văzut inițial faultul grosolan asupra lui Daniel Bîrligea și a avut nevoie de intervenția VAR.

Diego Zivulic a luat direct cartonaș roșu în Oțelul – FCSB

Diego Zivulic a ieșit mult prea determinat de la pauza meciului Oțelul – FCSB. Oaspeții conduceau cu 2-1 grație „dublei” lui Daniel Bîrligea. Jucătorul croat a încercat să îl scoată din joc pe „9-arul” campioanei și i-a pus o talpă direct pe gleznă.

Inițial, „centralul” Marcel Bîrsan nici nu a sesizat că e fault pentru roș-albaștri. Arbitrul bucureștean s-a răzgândit însă după ce a fost chemat de colegii din camera VAR (n.r. – Iulian Dima și Sebastian Gheorghe) să revadă faza la monitor. Bîrsan și-a reparat greșeala și i-a arătat lui Zivulic direct cartonașul roșu. – vezi VIDEO

Cum un rău nu vine niciodată singur, Laszlo Balint a mai primit o lovitură. 12 minute mai târziu, oaspeții au făcut 3-1 după o fază de toată frumusețea. Darius Olaru nu i-a dat nicio șansă portarului Dur-Bozoancă și a marcat al 6-lea său gol în acest sezon de SuperLiga. Reușita căpitanului roș-albaștrilor a venit după un super assist oferit de Florin Tănase.

Andrezinho și Paz, „pedepsiți” de Laszlo Balint

Din cauza eliminării lui Diego Zivulic, Laszlo Balint a fost forțat să facă două modificări. Antrenorul moldovenilor i-a scos din teren pe Andrezinho și pe Paz și i-a introdus pe Cristian Chira și pe Patrick.

Balint a fost forțat să facă o modificare și în prima repriză. Gălățenii l-au pierdut în minutul 19 pe Pedro Nuno, care a suferit o leziune musculară. În locul lusitanului a intrat atunci Andrei Ciobanu.

