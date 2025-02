în runda cu numărul 25 din SuperLiga României. Fotbalistul gălățenilor s-a arătat uluit de decizia luată de arbitrul de centrul, după consultarea VAR.

Diego Zivulic, uluit de penalty-ul dictat în prelungiri la Dinamo – Oțelul: „Cineva nu ne-a lăsat să luăm toate punctele! Mingea nu a sărit în mâna mea”

, iar diferența pe tabelă s-a făcut în minutele de prelungiri. Centralul Moroiță a dictat o lovitură de la 11 metri, la un presupus henț comis de Diego Zivulic, iar din penalty-ul rezultat, Astrit Selmani a adus victoria.

Decizia este cu atât mai ciudată cu cât la meciul tur dintre cele două, un alt arbitru a avut o altă decizie la o situație identică și nu a dictat penalty în favoarea echipei antrenate atunci de Dorinel Munteanu.

La finalul partidei, Diego Zivulic, fotbalistul Oțelului, s-a arătat extrem de nemulțumit de decizia arbitrului de centru și a explicat că mingea nu l-a atins în mână la faza penalty-ului.

„Nu știu de ce trebuie să vorbim. Am fost surprins că arbitrul a vrut să verifice. Eu nu am simțit deloc nici mingea, nici jucătorul. Am crezut că a fost mingea pe gazon și a sărit pe cineva în mână. Mingea nu a sărit deloc în mâna mea.

Am întrebat ceilalți jucători în mâna cui a sărit. Nu știu de ce a stat 5 minute în camera VAR. Eu trebuie doar să-mi felicit echipa pentru cum a luptat. Trebuia să facem mai mult, dar avem un antrenor nou, care vrea să joace fotbal.

Astăzi a fost un meci de luptă, am vrut să câștigăm toate punctele. Din păcate, cineva nu ne-a lăsat”, a declarat Diego Diego Zivulic la flash-interviu.

Program infernal pentru Oțelul în ultimele etape ale sezonului regulat

Oțelul a pierdut deja două meciuri de la sosirea lui Ovidiu Burcă pe bancă, iar gălățenii nu sunt deloc avantajați de program în următoarele etape. Cu un total de 28 de puncte după 25 de etape, aceștia urmează să înfrunte trei echipe de play-off.

Următorul adversar care va veni la Galați este Rapidul lui Marius Șumudică, după care va urma o deplasare pe terenul Universității Craiova. Imediat după, la Galați va ajunge Universitatea Cluj, iar în ultimele două runde, aceștia vor mai da piept cu Unirea Slobozia și Poli Iași.