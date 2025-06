Dieta care a ajutat-o pe Nicoleta Luciu să slăbească 7 kilograme în 3 săptămâni. La ce alimente a renunțat vedeta

Cum a slăbit Nicoleta Luciu 7 kilograme în mai puțin de o lună. Vedeta a urmat cu sfințenie o dietă care a avut rezultate spectaculoase. Iată ce alimente a ”tăiat” bruneta din meniu!

Nicoleta Luciu a slăbit 7 kilograme

Nicoleta Luciu a revenit în atenția publicului și arată mai bine ca niciodată. Vedeta a lipsit o bună perioadă de timp din lumina reflectoarelor, alegând să se ocupe exclusiv de familie.

ADVERTISEMENT

2025 a găsit-o pe Nicoleta Luciu concentrată pe planul profesional. Vedeta și-a lansat propriul podcast, iar cei care au urmărit-o deja, au avut parte de o surpriză. Bruneta arată mai bine ca niciodată și, după cum chiar ea a declarat,

Nicoleta Luciu a fost mereu preocupată de aspectul fizic. Acum, pentru că are mai mult timp la dispoziție, copiii săi fiind mari, vedeta a decis să facă unele schimbări. Și-a dorit să slăbească, iar pentru că este ambițioasă, și-a atins o parte din obiectiv în doar 3 săptămâni.

ADVERTISEMENT

Ce dietă a urmat Nicoleta Luciu pentru a topi kilogramele în plus

cu două săptămâni înainte de Paște. De sărbători, vedeta a mâncat ouă și carne, iar asta a determinat-o să apeleze la detoxifiere, la alimentația vegană și raw vegană. Rezultatele nu au întârziat să apară.

”Reușisem să slăbesc deja 4 kilograme și eram atât de entuziasmată, încât am continuat. În următoarea săptămână am mai dat jos încă 3 kilograme. Practic, am slăbit 7 kilograme în trei săptămâni.”, a spus vedeta, potrivit

ADVERTISEMENT

Vedeta a recunoscut că și-a dorit o astfel de schimbare pentru a arăta bine pe cameră. Dat fiind faptul că a revenit în atenția publicului, bruneta a vrut să fie în cea mai bună formă a sa. Chiar dacă arată extraordinar de bine, aceasta susține că tot mai are de dat jos aproximativ 4 kilograme.

ADVERTISEMENT

Pentru a ajunge la greutatea mult dorită, Nicoleta Luciu este foarte atentă la ceea ce consumă. Vedeta stă departe de tentațiile culinare și consumă doar batoane, ceai verde, fructe și nuci.

”Am slăbit cu batoane, ceai verde, iar seara, în jur de ora 18.00, mâncam un singur baton, cu un pahar mare de apă. Ziua mai gustam, cel mult, un măr, o pară, o banană, niște nuci… și cam atât. Și am reușit incredibil de bine, exact ca în tinerețe.”, a declarat Nicoleta Luciu, pentru sursa menționată.