Dieta controversată a Victoriei Beckham. ”N-am văzut-o mâncând niciodată nimic!”

De-a lungul timpului s-a discutat intens despre controversată a Victoriei Beckham. Apropiații au scos la iveală amănunte neștiute despre celebra femeie de afaceri din Marea Britanie, inclusiv faptul că nu mănâncă nimic.

Ce dietă ține Victoria Beckham

Victoria Beckham se menține în formă maximă la cei 51 de ani și nu este de mirare că oamenii vor să-i cunoască secretul. Toată lumea vrea să știe care este regimul neașteptat pe care-l ține pentru a avea o siluetă trasă prin inel.

A adus pe lume 4 copii, însă de fiecare dată și-a revenit spectaculos de repede. Soția lui David Beckham recunoaște că este atentă la preparatele alimentare pe care le consumă. Fosta solistă a formației Spice Girls consumă aceleași produse în mod constant.

Se spune că are o dietă controversată, însă Victoria Beckham este foarte disciplinată. Consumă numai produse proaspete și neprocesate, dorind să aibă o siluetă cât mai suplă. În 2019 a mărturisit că consumă până la patru avocado într-o singură zi.

Meniul vedetei nu conține niciodată alimente sau produse care au în compoziția lor ulei sau unt. Nu consumă carne roșie și lactate. De asemenea, nu consumă băuturi alcoolice foarte des și face frecvent detoxifieri care durează câteva luni.

„N-am văzut-o mâncând niciodată nimic!”, a declarat fotbalistul Rio Ferdinand, fostul coleg al lui David Beckham, înainte ca vedeta să împlinească 49 de ani, conform . Totuși, la ziua de naștere a gustat din tortul aniversar.

Cum arată meniul Victoriei Beckham

Victoria Beckham are un meniu de la care nu se abate. Își începe fiecare dimineață cu trei linguri de oțet de mere pe care le bea pe stomacul gol. Apoi, vedeta consumă un pahar cu apă caldă și puțină lămâie. Nu consumă niciodată ceai sau cafea la prima oră a zilei.

În schimb, adoră smoothie-urile care conțin fructe proaspete, legume și semințe de chia. Acestea sunt ideale pentru a-i da energia de care are nevoie pe tot parcursul zilei. Prânzul este același de 25 de ani.

Declarația a fost făcută de celebrul fotbalist în cadrul unui interviu. Sportivul a subliniat că obiceiurile alimentare ale frumoasei șatene nu s-au schimbat, ci dimpotrivă au rămas constante. Victoria Beckham este foarte consecventă.

„Mănâncă același lucru de 25 de ani! De când o cunosc consumă doar pește la grătar cu legume făcute la abur”, a spus fotbalistul la un moment dat, conform publicației internaționale .

Dezvăluirea lui David Beckham

„Singura dată când a mâncat ceva care a fost în farfuria mea a fost, de fapt, când era însărcinată cu Harper. A fost cel mai uimitor lucru. A fost una dintre serile mele preferate.

Mă emoționez atunci când vorbesc despre mâncare și vin. Când mănânc ceva cu adevărat extraordinar, vreau ca toată lumea să încerce”, a explicat David Beckham în podcast-ul River Cafe Table 4, în decembrie 2023.

Pe toată durata Compionatului European de Fotbal din 2004 Victoria Beckham a consumat doar apă minerală și căpșuni. În 2009 a dezvăluit că o vreme dieta sa a fost compusă numai din fructe de pădure și sashimi.

Așa se face că mulți critică regimul controversat al afaceristei, nutriționiștii subliniind că nu este tocmai sănătos. Cu toate acestea, vedeta vrea să aibă o siluetă de invidiat și să se simtă bine în propria piele, deși a împlinit 51 de ani.

Victoria Beckham, pretențioasă la capitolul mâncare

Victoria Beckham și-a găsit propriul echilibru în ceea ce privește mâncatul sănătos. În plus, face constant mișcare astfel încât greutatea să rămână aceeași. Știe care sunt dietele care funcționează pentru sine și recunoaște că este pretențioasă la capitolul mâncare.

„Sunt extremă în tot ceea ce fac, fie că e vorba despre alimentație sau antrenamente. Pentru majoritatea restaurantelor sunt probabil cel mai rău coșmar.

Îmi plac doar legumele la abur, cu puțin oțet balsamic și apoi să le asezonez. Îmi place ca lucrurile să fie gătite într-un mod foarte simplu. Nu-mi plac uleiurile sau unturile sau sosurile.

Acum par plictisitoare în departamentul de mâncare”, a declarat Victoria Beckham în cadrul podcast-ului River Cafe Table 4, scrie . Femeia de afaceri face și multă mișcare pentru a se menține în formă.

Sport de 6 ori pe săptămână pentru Victoria Beckham

Victoria Beckham nu este o sportivă în modul tradițional pentru că nu practică un sport anume. Face mișcare constant și merge la sală de 6 ori pe săptămână, dar continuă să facă antrenamente acasă sau în aer liber.

În timpul orelor de la sala de fitness se antrenează intens cu haltere și gantere. Face exerciții cu propria greutate a corpului și aleargă între 5 și 7 kilometri în fiecare dimineață. Practică yoga și participă la diverse cursuri care o ajută să se tonifice.

Printre cele mai cunoscute se află Barre, inspirat din balet, care tonifică picioarele și abdomenul. De asemenea, ia parte la lecții de Reformer Pilates sau box. Stretching-ul și exerciții de recuperare nu lipsesc și sunt efectuate după accidentări.

Soția lui David Beckham nu a renunțat la mișcare nici când a fost cu piciorul în gips. Are o ambiție uriașă și nu renunță ușor, Victoria fiind un exemplu pentru multe tinere din ziua de azi.