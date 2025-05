Dieta cu care Aurelian Temișan a slăbit 17 kilograme. Juratul de la Te cunosc de undeva a spus ce a făcut

Soțul actriței Monica Davidescu, Aurelian Temișan, a dezvăluit cu care a slăbit 17 kilograme. Juratul de la Te cunosc de undeva a spus ce a făcut pentru a nu elimina masa musculară. Care este motivul pentru care a luat această decizie.

Cu ce dietă a dat jos Aurelian Temișan 17 kilograme, în două luni

Aurelian Temișan este în formă maximă de când a decis să facă unele schimbări în viața personală. A ținut cont de sfaturile unui medic din Spania, care l-a îndrumat să-și facă analizele pentru a observa starea sa de sănătate.

Doctorul respectiv a văzut unde sunt disfuncțiile și cum trebuie să i se construiască protocolul. I-a prescris un regim strict, datorită căruia actorul a reușit să dea jos 17 kilograme, în decurs de numai două luni.

Cunoscutul jurat de la Te cunosc de undeva a urmat dieta ketogenică. Vedeta de la Antena 1 a mâncat 5 mese pe zi, însă doar alimente care sunt permise în acest regim alimentar. În plus, nu a eliminat deloc din masa musculară.

Acest lucru se întâmplă pentru că cetoza arde grăsimile și le transformă în energie. Aurelian Temișan a simțit un boost de energie continuu și nu a avut deloc senzație de foame. Actorul spune că nu și-a propus să slăbească atât de mult, dar nu are niciun regret.

Aurelian Temișan, detalii despre dieta cu care a slăbit

Aurelian Temișan a recunoscut că în ultimele două luni și-a luat prin surprindere soția. În fiecare dimineață se trezea pentru a-și face singur micul dejun. În acest interval omleta și salatele au fost de bază în dieta sa. Îndrăgitul actor a decis să facă acest pas către din necesitate, nu din ambiție.

Spune că organismul său a reînvățat să mănânce sănătos și să trăiască sănătos, fără să mai combine alimentele. Ultimul produs care intră pe listă la această metodă de slăbit este carbohidratul. Până atunci nu consumă orez, de paste, pâine și cartof.

„Eu mi-am propus să slăbesc 10-12 kilograme și am ajuns în momentul de față la minus 17 kilograme! Atenție! Numai grăsime! Niciun gram de masă musculară. Am slăbit numai grăsime.

De ce s-a dus până la 17 kilograme? Cu siguranță, procedeul de cetoză a lucrat și a luat grăsimea de peste tot.M-am oprit și acum sunt undeva la 15 kilograme date jos. Din 10-12 kilograme am ajuns acum la minus 15.

Am plecat de la 105 kilograme și în momentul ăsta am 89 cu 4, dar cel mai jos am avut 86 cu 9, cel mai jos!”, a explicat Aurelian Temișan despre dieta care l-a ajutat să slăbească, pentru .