Dieta cu care Oana Mizil arată impecabil chiar și la 47 de ani. Regulile stricte de la care nu se abate

Chiar dacă nu mai are 20 de ani, ci a ajuns deja la 47, Oana Mizil arată și se simte extraordinar. Femeia de afaceri și-a dezvăluit trucurile siluetei perfecte și dieta pe care o urmează pentru a se menține în formă.

Dieta ajutorul căreia Oana Mizil se menține în formă

Pentru Oana Mizil, vârsta este numai un număr. Femeia de afaceri se poată lăuda cu o siluetă de vis, chiar dacă a trecut de 47 de ani. ea a slăbit 24 de kilograme în numai patru luni.

Vorbind despre transformarea prin care a trecut, Oana Mizil a dezvăluit și care este . Totuși, a introdus în stilul său de viață și un obicei de la care nu se abate.

Silueta de invidiat cu care se mândrește la actual nu se păstrează oricum. Face sport, are grijă la ce mănâncă – ceea ce înseamnă că are trei mese pe zi, pe care le respectă cu sfințenie.

„Fac sport în continuare, nu vreau să mă las, plus că nici nu am cum, pentru că eu am fost o fire sportivă toată viața mea. Însă, pe lângă mișcare sunt atentă și la alimentație.Am trei mese pe zi.

De exemplu, dimineața îmi fac un fel de pastă, pe care o mănânc, dintr-un avocado, ton și ou, iar între masa de dimineață și cea de prânz îmi fac un suc de sfeclă cu morcov, curcuma, cătină și o portocală.

După care mănânc prânzul, iar între masa de prânz și cea de seară, unde mănânc un grătar sau o porție de creveți cu un orez brun, mănânc și 2/3 curmale”, a declarat Oana Mizil pentru

Schimbă meniul periodic

Dar Oana Mizil nu consumă aceeași mâncare în fiecare zi. Ea schimbă meniul, astfel încât să nu se plictisească de aceleași preparate și să le consume de fiecare dată cu plăcere. Chiar și timpul petrecut cu fetița sa o ajută să se mențină în formă.

„A doua zi mai schimb meniul, de exemplu mănânc proteină. În ultima săptămână am reușit să slăbesc două kilograme și nu am făcut nimic special, nu am ieșit din ritmul meu deloc. Cred că corpul s-a setat la greutatea din tinerețe.

Plus că am început să alerg prin Herăstrău sau merg la tenis cu fetița mea și am ajuns să am o greutate de 53/ 54 de kilograme. Ar fi ideal 52 de kilograme pentru mine ca să fiu cum eram, în urmă cu ceva ani”, a mai spus Oana Mizil.