Dieta de gravidă a campioanei Larisa Iordache. Care este alimentul fără de care nu-și poate începe ziua: ”Mănânc des și în porții mici”

Gimnasta Larisa Iordache își aduce aminte ce avea voie să mănânce atunci când făcea performanță și cum primea ciocolată și dulciuri în porții foarte mici.

Campioana mondială Larisa Iordache este gravidă în 15 săptămâni

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Larisa Iordache ne spune cum arătă o zi din viața ei, acum când este gravidă. Aflăm ce avea voie să mănânce și ce nu atunci când făcea performanță și dacă era adevărat că sportivele se înfometau ca să nu se îngrașe. Campioana mondială recunoaște că nu-i ajungeau porțiile de ciocolată din copilărie și că a avut probleme mari cu greutatea.

ADVERTISEMENT

Larisa Iordache va deveni mamă: ”Și înainte eram pofticioasă”

Ești deja în 15 săptămâni de sarcină. Cum te simți?

– , am ceva pofte, dar eu și înainte eram pofticioasă. Nu simt vreo diferență, sincer. Merg la sală zilnic, antrenez copiii. Fac mișcare ca și până acum, nu fac niște exerciții speciale.

Ce dietă are campioana Larisa Iordache de când este însărcinată

Cum arată, astăzi, o zi din viața ta?

-De când sunt însărcinată nu mai ratez micul dejun. Mănânc des și în porții mici. Dimineață un pahar de lapte sau de iaurt cu cereale sau o felie de pâine cu ceva și cafeaua. Mănânc foarte multe fructe.

ADVERTISEMENT

Îmi fac treaba și la prânz mănânc o supă și o garnitură cu foarte puțină carne. Mă duc la muncă, am orele cu copiii, apoi mănânc un fruct. și mâncăm ce avem poftă. Când mă pun în pat mai ronțăi ceva, chiar dacă știu că nu-i bine (râde, n.red.).

”Trebuie să ne atrenăm zilnic să ajungem să fim echilibrați”

Ești o femeie foarte frumoasă. Ai vreun secret, faci anumite tratamente sau gândirea pozitivă și mișcarea sunt cele mai bune?

ADVERTISEMENT

-Tratamentele ajută în susținerea frumuseții. Cel mai frumos și mai bun remediu pentru frumusețe și bună dispoziție este sufletul nostru. Trebuie hrănit tot timpul cu lucruri bune, gândire pozitivă, liniște, echilibru. Trebuie să ne antrenăm zilnic să ajungem să fim echilibrați. Când începem să fim asumați ne va plăcea foarte mult ce vedem în oglindă.

Larsa Iordache recunoaște: ”Am înțeles asta foarte târziu”

Ce dietă țineai când făceai sport de performanță?

-Aveam o dietă foarte variată și bine echilibrată pentru că, din punctul meu de vedere, pentru un sportiv de performanță în primul rând este importantă alimentația. Apoi odihna și recuperarea pentru a putea să dea randament de sută la sută. Alimentația este un punct forte pe care sportivii ar trebui să îl aibă foarte bine organizat în programul lor de disciplină.

ADVERTISEMENT

Cred că aveam tot ceea ce ne trebuia ca suplimente, proteine și vitamine pentru ca corpul nostru să poată rezista efortului. Bineînțeles că erau momente când îmi doream să mănânc mai multă ciocolată, dar nu o făceam pentru că anumite suplimente nu erau oportune pentru fizicul meu. Am înțeles asta foarte târziu.

”Nu este bine să te simți umflat, balonat, greoi”

Ce alimente îți dădeau forță să performezi?

-În general mesele foarte bine organizate și regulate, la ore fixe, nu trebuie să lipsească. Doar așa corpul tău se obișnuia cu ritmul potrivit și îți oferea ocazia să te simți bine în timpul antrenamentelor. Nu este neapărat bine să te simți umflat, balonat, greoi. În general este un disconfort, mai ales dacă trebuie să te dai peste cap.

În general carnea nu lipsea și vitaminele din legume și fructe. Le luam ca să putem oferi creierului și corpului toate suplimentele necesare ca să fim productivi.

Expresia “sportivele se înfometează” este mit sau realitate?

-Sinceră să fiu, nu pot spune că se înfometează. Mai ales acum când există un regim foate bine stabilit. Trebuie să te pui în temă cu tot ce înseamnă alimentația ca să poți face performanță. Fără o rigoare sau disciplină nu poți ajunge să fii campion. Strictețea din punct de vedere alimentar este necesară.

”Aveam voie ciocolată în porții foarte micuțe”

Aveai voie dulciuri, ciocolată?

-Aveam voie ciocolată și dulciuri în porții foarte micuțe, calculate și organizate. Dacă voiam mai mult trebuia să știm că este alegerea noastră. Că treceam peste caloriile pe care trebuia să le asimilăm în ziua respectivă. Având în vedere că primeam zilnic însă. nu cred că era o problemă pentru noi.

”Pentru un copil niciodată nu este îndeajuns de multă ciocolată”

Sincer, ți-au lipsit aceste alimente atât de iubite de copii?

-Mi-au lipsit dulciurile la momentul respectiv. Mă bucur însă că nu le-am mâncat atunci pentru că aș fi putut să cresc foarte mult în greutate. Asta mi-ar fi afectat ritmul de antrenament.

Eu m-am bucurat și de dulce și de performanță, nu am avut probleme de greutate. Uneori îmi doream să mănânc mai mult decât era cazul, dar pentru un copil niciodată nu este îndeajuns de multă ciocolată (râde, n. red.).

”Am avut probleme cu greutatea, îmi era foarte greu să slăbesc”

Ce dietă ai început să ai după ce te-ai lăsat de performanță?

-Am ținut dietă încă de când făceam gimnastică. La un moment dat am avut niște probleme cu greutatea. Îmi era foarte greu să slăbesc, să ajung la kilogramele potrivite pentru performanță. Am apelat la un nutriționist care, în urmă unor analize, mi-a oferit un meniu foarte bine organizat, cu proteinele, vitaminele și caloriile de care corpul meu avea nevoie pentru efortul depus.

După o perioadă, cam cinci luni, am învățat cum să îmi țin corpul sub control. După ce m-am retras din gimnastică am început să mănânc aproape orice și tot ce mi-ar fi făcut cu ochiul, dar în măsuri foarte micuțe. Am început să am grijă pentru că, fiind femeie, mi-am dorit mereu să arăt bine.

”Știu cât de greu este să pierzi din greutate”

Înțeleg, deci, că a trebuit să fii mai atentă la ce mănânci ?

-Da, a trebuit să fiu mai atentă la ce mănânc după ce m-am lăsat de performanță. Corpul meu nu cerea mai mult decât mâncăm pentru că acele calorii rămâneau în corp. Mâncam fix cât îmi trebuia. Știu cât de greu este să pierzi din greutate. Cred că este bine să avem un anume control când ne dorim ceva și știm cum vrem să arătăm.