Dieta de prințesă a lui Kate Middleton. Cele 6 alimente care o ajută să aibă siluetă de fotomodel

Dieta de prințesă a lui Kate Middleton. Cele 6 alimente care o ajută să aibă de fotomodel după ce a dat naștere celor trei copii. Ducesa de Cambridge reușește să atragă toate privirile cu felul în care arată și cu ținutele sale.

Regimul urmat de Prințesa de Wales. Care sunt cele 6 produse care o ajută să se mențină în formă maximă la vârsta de 41 de ani

Regimul urmat de Prințesa de Wales nu este unul complicat, ci bazat pe o alimentație sănătoasă și echilibrată. Soția Prințului William este foarte atentă la ce mănâncă, evită procesate și în plus, face foarte mult sport.

De asemenea, are 6 produse care o ajută să se mențină în formă maximă la vârsta de 41 de ani, împlinită la începutul acestui an. Mai exact, în fiecare dimineață consumă un smoothie care are în compoziția sa mai multe ingrediente.

Potrivit fostului nutriționist regal Jennifer Hanway, acesta are kale, spirulină, matcha, spanac, frunze de salată și afine, fiind plin de vitamine, nutrienți și antioxidanți. Sucul îi aduce organismului sănătate în interior, cât și în exterior.

Mai mult, acest smoothie face minuni pentru piele, conferă luminozitate și elasticitate. Kate Middleton reușește în felul acesta să se mențină tânără și trasă prin inel. Din fericire, Prințesa are și o genă foarte bună.

Kate Middleton, meniu zilnic

Kate Middleton are un meniu zilnic bogat în fructe și legume. Nu doar micul dejun este încărcat cu aceste produse, ci și prânzul. Prințesa de Wales adoră să consume salate, în special în zilele călduroase de vară.

Silueta de fotomodel este menținută și datorită terciului cu ovăz care este o alegere clasică a persoanelor care fac multă mișcare, fără un aport caloric mare. Ducesa de Cambridge ronțăie între mese fructe de goji sau legume crude care sunt bogate în nutrienți.

Aceste alimente proaspete încurajează creșterea sănătoasă a părului. Totodată, Kate Middleton adoră curry de linte, poftă pe care și-a satisfăcut-o enorm în timpul celor 3 sarcini. Când nu are timp să savureze o masă pe îndelete preferă gustările rapide și simple.

Printre acestea se numără, kebaburile de legume, potrivit . Cina este savurată alături de familia sa, Prințesa obișnuind să gătească pentru cei dragi pește la grătar sau paste cu legume. Rutina de fitness este, de asemenea, foarte bine pusă la punct.