Sport

Dieta draconică ce i-a adus Balonul de Aur lui Harry Kane: care este marele secret al englezului

Gabriel Neagu
01.11.2026 | 09:14
Dieta draconica ce ia adus Balonul de Aur lui Harry Kane care este marele secret al englezului
SPECIAL FANATIK
Harry Kane are o dieta foarte restrictiva pentru a performa pe teren. sursa foto: colaj fanatik / hepta, instagram @harrykane
Harry Kane este adeptul unei diete foarte restrictive și bogate în nutrienți pentru a da randament pe teren. Ajuns la 33 de ani, atacantul traversează cea mai bună perioadă din carieră.
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Harry Kane a câștigat, luni, 26 octombrie, Balonul de Aur. Fotbalistul englez a avut un sezon de vis pentru Bayern Munchen și a terminat cursa pentru cea mai prestigioasă distincție individuală deasupra lui Kylian Mbappe și Lamine Yamal. Performanțele sale senzaționale sunt susținute printr-o dietă alimentară draconică.

Harry Kane are o dietă alimentară foarte strictă

Noul câștigător al Balonului de Aur este adeptul unei vieți fără excese. De aceea, fotbalistul nu este văzut des în locurile exclusiviste ale Londrei sau ale Munchenului. Mai mult, imaginile cu Harry Kane sărbătorind până dimineața câștigarea trofeului fac parte dintr-o serie de episoade foarte rare în viața sa. Fotbalistul susține că nu consumă deloc alcool în timpul sezonului. Excepția o reprezintă vacanțele, când se bucură de un cocktail, potrivit The Sun.

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Pe lângă abstinența de la alcool, britanicul are o dietă bine stabilită și adaptată pentru a performa în sportul de elită la 33 de ani. Un prim supliment important pe care Harry Kane îl consumă este shotul de ghimbir. Astfel, atacantul previne problemele musculare și articulare ce dau mari bătăi de cap fotbaliștilor aflați în a doua parte a carierei.

Dieta sa se bazează pe alimente cât mai ”curate” pentru un sportiv de performanță. Micul dejun cel mai des consumat de Harry Kane este omleta cu avocado și pâine neagră. Fotbalistului îi place să mai înceapă ziua și cu omletă cu spanac. Atacantul lui Bayern Munchen este un adept al cărnii slabe: pește alb, somon și pui.

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Harry Kane consumă regulat, la prânz, supă din oase gătită lent. Felul de mâncare îi oferă aportul de colagen, glicină și glucozamină necesar pentru păstrarea elasticității tendoanelor și recuperarea articulațiilor. Din dieta britanicului nu lipsesc nici legumele. Cartoful dulce la cuptor, salata verde și ridichile sunt integrate în planul său alimentar.

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Dulciurile sunt ”plăcerea vinovată” a lui Harry Kane

Atacantul încearcă să se țină departe de tentația meselor copioase și ieftine în nutrienți. Totuși, este un mare împătimit al dulciurilor. Într-un interviu acordat The Telegraph, în 2017, Harry Kane a recunoscut care este plăcerea sa vinovată: ”Crumble cu mere”. Desertul poate fi servit cu cremă de vanilie sau zahăr pudră.

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Mai mult, The Sun suține că Harry Kane a căzut în capcana dulciurilor în timpul șederii sale în Bavaria. Fotbalistul a fost zărit în timp ce se bucura de un milkshake cu ciocolată la unul dintre restaurantele Five Guys din Munchen. Vârful lui Bayern s-a arătat mai mult decât încântat și de alte milkshakeuri de la același lanț de fast-food, în timpul provocării ”Snack Wars”, lansată de Sport Bible.

 Clasamentul complet al Balonului de Aur 2026

Harry Kane a câștigat distincția individuală, fiind clasat pe prima poziție, la o diferență mică față de urmăritorul său, Kylian Mbappe. Podiumul a fost completat de fotbalistul Barcelonei, Lamine Yamal. Singurul jucător aflat în cursa pentru trofeu care nu evoluează în Europa, a fost Lionel Messi. Acesta este clasamentul celor 30 de jucători nominalizați pentru trofeul Balonului de Aur:

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  1. Harry Kane
  2. Kylian Mbappe
  3. Lamine Yamal
  4. Rodri
  5. Lionel Messi
  6. Kvicha Kvaratskhelia
  7. Ousmane Dembele
  8. Erling Haaland
  9. Michael Olise
  10. Fabian Ruiz
  11. Jude Bellingham
  12. Pau Cubarsi
  13. Achraf Hakimi
  14. Vitinha
  15. Declan Rice
  16. Ferran Torres
  17. Vinicius
  18. Marc Cucurella
  19. Joao Neves
  20. William Pacho
  21. Gabriel
  22. Lautaro Martinez
  23. Nuno Mendes
  24. Luis Diaz
  25. Marquinhos
  26. Dayot Upamecano
  27. Bruno Fernandes
  28. Julian Quinones
  29. Sadio Mane (egalitate de puncte)
  30. William Saliba (egalitate de puncte)
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