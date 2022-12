Dieta Moromete, dezvăluită de Mihaela Bilic. Nutriționista a explicat în ce constă regimul

Dieta Moromete a fost dezvăluită de Mihaela Bilic. Iată în ce constă acest regim și ce ne învață Mihaela Bilic să facem!

Mihaela Bilic dezvăluire dieta Moromete. În ce constă aceasta

Mai în glumă, mai în serios, a vorbit despre dieta Moromete. Aceasta a făcut referire la dieta în care mănâncă doar cei care au bani, pentru că cei săraci știu că nu-și permit mâncarea așa că nici nu îndrăznesc să mai mănânce.

ADVERTISEMENT

Mihaela Bilic a făcut de aici o metaforă și a spus că ar trebui să comparăm caloriile cu banii și să stabilim bugetul nostru pentru calorii.

“Aţi auzit de dieta Moromete? Zice cam aşa: ai bani, mănânci, nu ai bani, nu ţi-e foame. Eu vreau să completez şi să zic că nu e vorba despre faptul că nu ai bani, ci că nu ai buget de calorii”, a povestit aceasta.

ADVERTISEMENT

Dacă am face acest lucru, atunci nu am mai consuma atât de multă mâncare și chiar am avea grijă de bugetul nostru de calorii mai mult.

Mihaela Bilic ne învață să ne gândim la mâncare exact ca la bani

Nutriționista a mai spus că ar trebui să ne gândim la mâncare exact ca la bani și că nu ar trebui să consumăm relaxați apertiv, fel pricipal și desert pentru că ar trebui să ne gândim că nu mai avea fonduri pentru a le lua pe toate, exact ca la restaurant în cazul în care am avea un

ADVERTISEMENT

„Pentru că dacă ar fi puse şi caloriile pe un card, aşa cum sunt banii, am realiza că este un buget limitat.

Aşa, mâncăm relaxaţi, fel principal, aperitiv, desert. Dar dacă ar fi pe card, am vedea că sunt fonduri insuficiente. Că dacă nu ai cu ce, degeaba vrei!

ADVERTISEMENT

Aşa că gândiţi-vă la mâncare, exact ca la bani”, a precizat Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.