Dieta surprinzătoare cu care Ilie Dumitrescu încetinește îmbătrânirea. Super-alimentele pe care le consumă în fiecare săptămână, se găsesc în toate magazinele din România

Stilul alimentar sănătos face parte din viața lui Ilie Dumitrescu, un nume important în lumea fotbalului românesc. Aceasta este surprinzătoare cu care sportivul încetinește îmbătrânirea la cei 56 de ani ai săi. Care sunt, de fapt, super-alimentele pe care le consumă în fiecare săptămână.

ADVERTISEMENT

Cine e Ilie Dumitrescu și ce carieră a avut

Ilie Dumitrescu este un fotbalist român care s-a retras din activitate. Sportivul, care ulterior a devenit antrenor și analist sportiv, s-a născut pe 6 ianuarie 1969, în București. A început să practice fotbal încă de la vârsta de 8 ani, când a ajuns la Steaua.

Antrenor i-a fost la acea vreme Petre Mihai, considerat unul dintre cei mai mari antrenori de juniori din fotbalul românesc. A debutat în echipa mare a Stelei în aprilie 1987, într-un meci care s-a disputat în orașul Râmnicu Vâlcea, împotriva Chimiei.

ADVERTISEMENT

Steaua s-a impus cu scorul de 4-0. În același sezon a mai prins un singur meci, cu Universitatea Craiova, în care a evoluat integral. Ulterior, pentru a acumula experiență a fost împrumutat la FC Olt Scornicești, având șanse evidente de a evolua titular.

Așadar, consacrarea ca fotbalist a avut loc la Steaua București. Ilie Dumitrescu a jucat apoi în străinătate, în țări precum Marea Britanie, Spania și Mexic. Fotbalistul a făcut parte din lotul echipei naționale a României, având un aport decisiv la calificarea de la Mondialul din 1994.

ADVERTISEMENT

De la fotbal la antrenorat

În 1998 Ilie Dumitrescu a creat firma Sport & Business World în rândul căreia și-a început cariera de impresar sportiv. Din păcate, parcursul său a fost unul scurt pentru că succesul a întârziat să apară. A primit propunerea să fie președinte al echipei FC Politehnica Iași, dar a refuzat.

ADVERTISEMENT

În 2000 a ocupat funcția de director sportiv la FC Brașov, pentru aproximativ o lună. Mai târziu, s-a retras din activitatea sportivă și a devenit antrenor. Prima echipă pe care a antrenat-o a fost Oțelul Galați.

Apoi, a pregătit echipele grecești AEK Atena și PAOK Salonic, dar și fosta sa echipă, Steaua București. A urmat o pauză de 3 ani, perioadă în care nu a avut niciun fel de contact cu lumea sportului.

ADVERTISEMENT

După anul 2009 și-a îndreptat atenția spre alt domeniu de activitate și a început o carieră în televiziune, comentând meciuri din Liga Campionilor la TVR. Ulterior, fostul fotbalist de la Steaua a devenit consultant de specialitate la Digi Sport.

Ce dietă surprinzătoare ține Ilie Dumitrescu. Super-alimentele pe care le consumă săptămânal

Fostul internațional român, Ilie Dumitrescu, este atent la siluetă având în vedere că a făcut parte din lumea sportului încă de mic copil. Fostul fotbalist, ajuns la vârsta de 56 de ani, a dezvăluit dieta surprinzătoare pe care o ține.

Sportivul consumă săptămânal câteva super-alimente care nu lipsesc din magazinele din România. A renunțat la carne, zahăr și lactate în urmă cu ani buni, concentrându-se pe o alimentație vegetariană. Regimul său este bazat pe pește, fructe de mare și legume.

La miezul nopții obișnuiește să mănânce carpaccio. Acesta este, de fapt, un aperitiv tradițional italian. Se face din carne de vită crudă, care este tăiată foarte subțire, însă poate avea în compoziția sa inclusiv pește sau fructe de mare.

De asemenea, sportivul recunoaște că a stat departe de vicii toată viața sa. Cu toate acestea, uneori se răsfață cu un pahar de vin sau un whisky de calitate. Ilie Dumitrescu se menține în formă fără a depune eforturi majore.

„Este adevărat, eu m-am ținut departe de vicii. Prefer vinul bun sau șampania, un whisky de calitate sau un coniac. Iar legat de alimentație îmi place să mănânc sănătos și bine.

Eu nu mai mănânc carne și nu consum nici zahăr sau lactate. Doar pește, fructe de mare și legume”, a susținut în urmă cu ceva vreme fostul fotbalist, într-un interviu pentru revista .

Cum a devenit Ilie Dumitrescu pasionat de artă

Ilie Dumitrescu nu este doar atent la stilul de viață sănătos și echilibrat, ci și la hobby-uri. A devenit pasionat de artă în perioada în care juca la Club America. Atunci și-a achiziționat un șevalet și a început să picteze.

A început să viziteze muzee și galerii, descoperind că este fascinat de pictură și sculptură. În cercul său de prieteni a avut și persoane care au știut să-l influențeze în această direcție, aspect care l-a ajutat să aprofundeze domeniul.

Pasiunea s-a transformat rapid într-o adevărată goană după artă. Ilie Dumitrescu a început să cumpere lucrări de artă pentru plăcerea personală. În clipa în care a adunat o colecție impresionantă a deschis galeria Hanul cu Tei din București.

Era pregătit să cumpere o altă clădire din acea zonă, însă soarta i-a scos în cale această variantă. Așa a ajuns sportivul să achiziționeze hanul cunoscut drept o consignație. În clădire erau păstrate bunurile care se confiscau înainte de Revoluție.

”În lipsă de activitate mi-am cumpărat șevalet”

„Mai spuneam că am mâncat ceai cu zahăr ars? Nu! Eu am intrat accidental și am spus-o de fiecare dată, de câte ori am avut șansa să vorbim despre artă, că destinul m-a pus în fața faptului împlinit.

Prin Mexic, eram departe de casă, am luat niște lecții de pictură, că n-avem ce face și în lipsă de activitate mi-am cumpărat șevalet, tot ce trebuie. Dar m-am lăsat repede. N-aveam nicio treabă cu arta.

Nu mă gândeam că voi ajunge vreodată să cumpăr o clădire și să fac comerț cu artă. Nicio legătură n-aveam în Mexic cu arta sau să cochetez eu cu obiectele de artă…

Întors în România, m-am dus să cumpăr o clădire, să fac o investiție. De fapt, și asta a fost destin. Așa am intrat eu în artă. N-am spus că mi-am dorit! Mi-a luat un an, doi, să înțeleg, să cunosc oameni”, a mărturisit Ilie Dumitrescu pentru .

Afacerea celebră a lui Ilie Dumitrescu

Ilie Dumitrescu nu este străin de domeniul business. Afacerea celebră din Centrul Vechi, Hanul cu Tei, l-a apropiat mai mult de una dintre pasiunile sale, arta. Clădirea istorică a fost achiziționată de fostul antrenor în anul 2004.

De atunci și până în prezent a fost una dintre afacerile cu care vedeta s-a mândrit. Din păcate, a luat decizia să o scoată la vânzare, dorind cel mai probabil să investească banii obținuți într-o altă afacere, mai rentabilă.

Sportivul este gata să renunțe definitiv la Hanul cu Tei și speră să ia o sumă uriașă. Ilie Dumitrescu își dorește să obțină peste 1,5 milioane de euro, stabilimentul fiind pus la vânzare prin intermediul firmei Romanian Sotheby’s International Realty.

Prețul exact al clădirii impunătoare este de 1.650.000 de euro. Hanul construit în 1833 a fost transformat și modernizat în ultimii ani, fiind ideal pentru evenimente private și corporate. În interior are trei mari zone: centru de conferinţe, recepţie-foyer şi salon de evenimente.

Potrivit Ilie Dumitrescu ar fi implicat într-un proiect imobiliar. Concret, este vorba de un aparthotel, în colaborare cu familia Simion și Loredana Apreutese. În concluzie, vedeta vrea să aloce resursele financiare către noi oportunități de afaceri.