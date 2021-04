Diferența dintre Gigi Becali și Mihai Rotaru, prin ochii lui Victor Pițurcă: „Face lucruri pe la spate”

Victor Pițurcă a vorbit despre diferențele dintre Gigi Becali și Mihai Rotaru, fostul selecționer antrenând echipele pe care cei doi le conduc.

Victor Pițurcă i-a caracterizat pe cei doi patroni, iar despre Gigi Becali a spus că este un om care iese mult în evidență și spune multe lucruri, în timp ce Mihai Rotaru „face lucrurile pe la spate”.

Totodată, fostul selecționer a vorbit și despre Alexandru Cicâldău, mijlocașul Craiovei, despre care crede că este cel mai bun jucător din România în prezent.

Ce spune Victor Pițurcă despre diferențele dintre Gigi Becali și Mihai Rotaru

Victor Pițurcă a vorbit despre diferențele dintre Gigi Becali și Mihai Rotaru, caracterizându-i pe ambii așa cum spune că i-a cunoscut: „Gigi Becali e la vedere, el vine și vorbește. Rotaru face lucrurile pe la spate.

Cu mine nu s-a implicat Rotaru, din ce am înțeles eu din discuțiile noastre, ce s-a întâmplat și cu Bergodi. Mă întreba pe mine de ce Mihăilă nu joacă nu știu cum pe teren, lipit de tușă”.

„El vorbește cu mulți oameni de fotbal și probabil i-a băgat unul în cap prostii”, a mai spus Victor Pițurcă la TV TelekomSport.

„Alex Cicâldău e cel mai bun jucător din România!”

Victor Pițurcă a vorbit și despre cel mai bun jucător din România, iar fostul selecționer îl consideră pe Alexandru Cicâldău cel mai bun, dar spune că într-o comparație cu Olimpiu Moruțan, din punct de vedere comercial, „perla” FCSB-ului arată mai bine.

„Ca aspect comercial, dă mai bine Moruțan, e și mai tânăr, dar cel mai bun din România mi se pare Alex Cicâldău. El joacă bine și când nu iese în evidență, aleargă mult”, a spus Victor Pițurcă.

„Eu de când am devenit antrenor, mi-am dorit să fac o echipă care să fie cum a fost aia a Stelei, în care am jucat. Asta am vrut, dar e greu”, a ținut să mai precizeze fostul selecționer.

