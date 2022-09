Diferența dintre Teo Trandafir și Dan Negru. Ce nu poate face blondina în televiziune

Care este diferența dintre cei doi prezentatori de la Kanal D. Ce nu poate face blondina în televiziune, lucru pe care fosta colegă a lui Mircea Badea l-a recunoscut fără niciun fel de perdea. Vedeta nu s-a supărat nicio secundă.

Complementaritatea dintre Teo Trandafir și Dan Negru. Ce îi distinge pe cei doi moderatori

Teo Trandafir a dezvăluit de ce este complementară cu Dan Negru în ceea ce privește televiziunea și formatele pe care le realizează de ani buni. Acest lucru a fost scos în evidență chiar de fosta de la Antena 1.

Moderatoarea de la Teo Show nu s-a supărat când a auzit ce a putut să spună colegul său de breaslă, diferența fiind una sesizată inclusiv de blondină. Vedeta de la Kanal D nu ar putea face niciodată o emisiune de autor.

„Eu am mers întotdeauna pe rețeta clasică, pe ce am știut să fac, pe ce mi-a lăsat Dumnezeu, am mers din mine și m-am cărat pe mine în spate prin deșert. N-am vrut niciodată să fiu înaintea mea prin deșert.

Lăsați, mai bine mă car eu pe mine prin deșert! Am făcut lucruri clasice pe care nu le regret, într-adevăr nu sunt om de format.

Și mi s-a și spus asta în repetate rânduri. Eu sunt un om de emisiune de autor. În momentul în care m-ai băgat într-un format, m-ai încleștat.

Chiar asta vorbeam cu Dan Negru și el era perfect de acord cu mine: «Tu niciodată nu poți să faci format, eu niciodată nu o să pot să fac o emisiune de autor»”, a spus Teo Trandafir pentru .



Teo Trandafir, complementară lui Dan Negru

Teo Trandafir și Dan Negru sunt complementari din acest punct de vedere. Cei doi nu ar putea face nicio împreună pentru că blondina se duce într-o direcție care fostei vedete de la Antena 1 nu-i place deloc.

Prezentatorul este genul de gazdă TV care vrea să știe mereu ce urmează în producția sa, în timp ce realizatoarea de la Teo Show face ce simte.