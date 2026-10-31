Diferență infimă între Harry Kane și Kylian Mbappe la Balonul de Aur! S-a aflat câte puncte au primit cei doi

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, însă lupta cu Kylian Mbappe a fost pe muchie de cuțit. France Football a făcut publice rezultatele votului celor 100 de jurnaliști care au participat la anchetă, iar diferența dintre atacantul lui Bayern Munchen și starul lui Real Madrid a fost de numai 28 de puncte.

Harry Kane l-a învins pe Kylian Mbappe la numai 28 de puncte! Cum s-a decis Balonul de Aur 2026

Rezultatul votului confirmă că lupta pentru Balonul de Aur din acest an a fost una extrem de echilibrată. Harry Kane a primit 1.055 de puncte și a devenit câștigătorul trofeului, în timp ce Kylian Mbappe s-a oprit la 1.027, diferența dintre cei doi fiind de doar 28 de unități.

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Cei 100 de jurnaliști care au participat la vot au avut de ales între cei mai buni fotbaliști ai anului, iar englezul a obținut 40 de voturi pentru prima poziție, în timp ce Mbappe a fost trecut pe primul loc de 23 de votanți. Astfel, francezul a bifat cea mai bună clasare a sa de până acum, dar tot nu a reușit să obțină primul Balon de Aur al carierei.

Vincent Garcia, redactorul-șef al publicației France Football, anticipase o luptă foarte strânsă, fără să dezvăluie însă punctajele celor doi. Totuși, acesta a explicat că diferența dintre Kane și a fost chiar mai mică decât cea înregistrată în 2024, atunci când Rodri l-a devansat pe Vinicius Junior cu 41 de puncte. Ulterior, voturile au fost făcute publice și diferența infimă a fost evidențiată.

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Top 10 la Balonul de Aur 2026! Lamine Yamal a completat podiumul

După Harry Kane și Kylian Mbappe, pe podium s-a clasat Lamine Yamal, cu 881 de puncte. Tânărul fotbalist al Barcelonei a rămas la 174 de lungimi în urma câștigătorului, dar a avut un avans consistent față de următorul clasat.

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Rodri a ocupat poziția a patra, cu 726 de puncte, în timp ce Lionel Messi a încheiat pe locul cinci, cu 612 puncte. În prima jumătate a clasamentului s-au mai aflat Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Erling Haaland, Michael Olise și Fabian Ruiz.

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Clasamentul primilor 10 la Balonul de Aur 2026:

Harry Kane – 1.055 de puncte

Kylian Mbappé – 1.027 de puncte

Lamine Yamal – 881 de puncte

Rodri – 726 de puncte

Lionel Messi – 612 puncte

Khvicha Kvaratskhelia – 541 de puncte

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Ousmane Dembélé – 418 puncte

Erling Haaland – 378 de puncte

Michael Olise – 296 de puncte

Fabian Ruiz – 201 puncte

Kane și Mbappe, departe de cele mai strânse finale din istoria Balonului de Aur

Deși diferența dintre Harry Kane și Kylian Mbappe a fost una foarte mică, duelul din 2026 nu reprezintă cea mai strânsă luptă pentru Balonul de Aur. În alte două ediții, câștigătorul a avut un singur punct în plus față de fotbalistul clasat pe poziția secundă.

Vorbim despre anul 1996, atunci când Matthias Sammer a câștigat trofeul cu 144 de puncte în fața brazilianului Ronaldo, care a adunat 143. Un scenariu asemănător s-a petrecut și în 1966, când Bobby Charlton l-a devansat pe Eusebio cu 81 de puncte față de 80.

Prin urmare, cele 28 de puncte care i-au separat pe Kane și Mbappe în 2026 reprezintă una dintre cele mai strânse lupte din istoria premiului acordat de France Football, chiar dacă nu au egalat dramatismul celor două ediții în care diferența dintre câștigător și locul doi a fost de numai o unitate.