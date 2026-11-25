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(46 de ani) are miercuri seară un meci extrem de important în Champions League. Campioana Italiei joacă pe teren propriu cu începere de la ora României 22:00 în compania celor de la VfB Stuttgart în cadrul etapei cu numărul 5 din faza principală a competiției. Înaintea acestei runde, formația din Milano se afla pe locul 15, cu 6 puncte.

Câți bani ia Cristi Chivu la Inter Milano, comparativ cu Sebastian Hoeness, antrenorul lui VfB Stuttgart

De partea cealaltă, gruparea din Germania era pe poziția a 14-a, cu 7 puncte. Așadar, echipa de pe „Giuseppe Meazza” are mare nevoie de victorie în acest meci, în primul rând pentru a trece peste șvabi în clasament, iar în al doilea rând pentru a putea forța în celelalte trei etape rămase de disputat chiar clasarea în primele 8, ceea ce ar însemna calificarea directă în optimile de finală din Champions League.

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Pe de altă parte, înaintea acestei partide cu Stuttgart, Inter încă riscă într-o anumită măsură, mai ales în cazul unui eventual eșec, chiar să nu prindă nici măcar primele 24 de locuri la finalul fazei principale, scenariu în care echipa lui Chivu ar fi eliminată prematur din competițiile continentale. Așadar, presiune și mai mare pe antrenorul român, dar și pe jucătorii săi, pentru a obține o victorie miercuri seară, cu atât mai mult cu cât formația din Milano vine după un semi-eșec în campionat, egal pe terenul celor de la Atalanta.

Cristi Chivu are un salariu mai mult decât dublu față de Sebastian Hoeness

Omologul lui Cristi Chivu de pe banca lui VfB Stuttgart este germanul Sebastian Hoeness (44 de ani). El antrenează această echipă din aprilie 2023, fiind foarte apreciat până în prezent. Anterior, a mai fost antrenor la Hoffenheim și a mai lucrat și în academiile celor de la Bayern, fiind născut la Munchen, și RB Leipzig.

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Ca fotbalist, Hoeness a fost crescut chiar de VfB Stuttgart, dar nu a apucat niciodată să joace pentru prima echipă a șvabilor, nefiind chiar un jucător tocmai strălucitor. De-a lungul carierei sale de fotbalist, el a mai fost doar la formația secundă a celor de la Hertha Berlin și la Hoffenheim, prima echipă de această dată, însă pe vremea când acest club nu reprezenta nici pe departe ceea ce reprezintă astăzi în fotbalul din Germania. În prezent, Sebastian Hoeness are la Stuttgart, conform presei germane, un salariu anual de aproximativ 1.9 milioane de euro net. În schimb, , adică mai mult decât dublu față de tehnicianul neamț.