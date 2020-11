Diferenţe salariale uriaşe între CFR Cluj şi AS Roma! Chipciu ia pe lună, cât Dzeko într-o zi

CFR Cluj vrea să-şi revanşa în faţa lui AS Roma, după umilinţa de pe Olimpico, însă diferenţele între cele două echipe sunt uriaşe. FANATIK a analizat salariile primite de jucătorii celor două echipe, iar italienii sunt la ani-lumină de campioana României.

AS Roma a înregistrat, în 2019, venituri de 11 mai mari faţă de CFR Cluj, motiv pentru care diferenţa salarială este colosală între cele două echipe. Cu sponsori puternici în spate şi bani grei veniţi din drepturile TV, formaţia italiană oferă salarii de milioane de euro pentru vedetele echipei.

De cealaltă parte, CFR Cluj oferă bani buni pentru Alex Chipciu, Ciprian Deac sau Damjan Djokovic, aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate. Cu toate acestea, salariile vedetelor campioanei României sunt net inferioare faţă de adversara pe care o va întâlni joi, de la ora 22:00, în etapa a 4-a din grupele Europa League.

Ce salarii au vedetele de la CFR Cluj şi AS Roma

Alex Chipciu este cel mai bine plătit fotbalist de la CFR Cluj, cu un salariu de 300.000 de euro pe an. Mijlocaşul ofensiv al campioanei României este urmat de Ciprian Deac şi Damjan Djokovic, ambii cu 216.000 de euro anual. Astfel, clujenii plătesc 732.000 de euro pe an pentru cei trei jucători, cu puţin peste 100.000 de euro peste salariul lunar al lui Edin Dzeko.

Atacantul lui AS Roma este lider în topul salariilor pe “Olimpico”, acesta primind 7.500.000 de euro anual. Ca o comparaţie, Edin Dzeko câştigă într-o zi aproximativ 20.800 de euro, în timp ce Alex Chipciu ia pe lună, la CFR Cluj, 25.000 de euro.

Javier Pastore este al doilea cel mai bine plătit fotbalist de la AS Roma, cu 4.500.000 de euro pe an, fiind urmat pe podium de Chris Smalling. Fundaşul englez, adus de la Manchester United, încasează 3.800.000 de euro pentru fiecare an de contract.

Alex Chipciu, depăşit de un junior al lui AS Roma

Cu un salariu anual de 300.000 de euro, Alex Chipciu este depăşit chiar şi de un junior al lui AS Roma. Riccardo Calafiori, indisponibil în meciul tur din Europa League, câştigă 400.000 de euro pe an la formaţia de pe “Olimpico”, chiar dacă a jucat un singur meci pentru italieni.

Pietro Boer, rezerva lui Pau Lopez în AS Roma – CFR Cluj 5-0, aşteaptă debutul în primul “11” al lui Paulo Fonseca, însă are un salariu demn de o vedetă în Liga 1. Portarul de 18 ani câştigă 200.000 de euro pe an, cu puţin sub salariile lui Deac sau Djokovic.

Salariile titularilor de la AS Roma din meciul tur cu CFR Cluj

AS Roma: Lopez (3.000.000 euro) – Fazio (2.500.000 euro), Ibanez (1.500.000 euro), Kumbulla (1.800.000 euro) – Peres (1.800.000 euro), Cristante (1.800.000 euro), Veretout (3.000.000 euro), Spinazzola (3.000.000 euro) – Villar del Fraile (1.200.000 euro), Mkhitaryan (3.5000.000 euro) – Mayoral (2.300.000 euro)

*salariile sunt anuale

Ce salarii au posibilii titulari de la CFR Cluj pentru returul cu AS Roma

CFR Cluj: Bălgrădean (120.000 euro) – Susic (144.000 euro), Manea (144.000 euro), Burcă (192.000 euro), Ciobotariu (72.000 euro), Camora (192.000 euro) – Păun (168.000 euro), Djokovic (216.000 euro), Pereira (120.000 euro), Chipciu (300.000 euro) – Rondon (144.000 euro)

*salariile sunt anuale

Paulo Fonseca, multe peste Dan Petrescu

Paulo Fonseca a preluat-o pe AS Roma în iunie 2019, când a semnat un contract valabil pe trei sezoane. Antrenorul de 47 de ani are un salariu anual de 2.500.000 de euro pe “Olimpico”, fiind al doilea cel mai bine plătit tehnician din Serie A. Dan Petrescu, la al doilea mandat la CFR Cluj, câştigă 360.000 de euro anual.