Diferenţele între AUR-ul lui Simion şi Şoşoacă vs PRM-ul lui Vadim: “Nu se pot compara, AUR e partidul moaștelor”

Este AUR noul PRM al politicii românești? Aceasta e întrebarea la care mai mulți experți au încercat să răspundă după ce Alianța pentru Unirea Românilor a dat lovitura la alegerile parlamentare bazându-se în mare parte pe același tip de dialog cu alegătorii.

Sunt însă și câteva diferențe uriașe între cele două formațiuni. În primul rând, AUR a cunoscut succesul mult mai repede. Partidul a fost înființat practic pe 1 decembrie 2019, de către George Simion după ce acesta candidase, fără succes, ca independent la alegerile europarlamentare din același an.

Acum, beneficiind de ajutorul rețelelor sociale, cei care reprezintă Alianța pentru Unirea Românilor s-au remarcat printr-o prezență extrem de vocală în online.

Concret, AUR se identifică drept un partid conservator și are în programul politic patru piloni uriași. Vorbim despre familie, una care trebuie să fie obligatoriu tradițională, națiune, credință și libertate. Am putea spune nimic nou sub soare privind puțin și la platforma politică a PRM-ului.

De altfel, pentru reprezentanții AUR „familia este celula de bază a oricărei societăți viabile”, în timp ce căsătoria „nu poate avea drept formulă primordială decît perechea alcătuită dintr-un bărbat şi o femeie.

Orice altă variantă de alăturare a sexelor nu are legătură cu sensul autentic al acestei formule. De aceea, în concepția AUR, familia nu este o temă de negociat, cum nu e nici o problemă de rezolvat”.

Sună cunoscut? Vă readucem aminte imediat de unde, dar și ce alt partid a intrat în istorie tocmai printr-o retorică asemănătoare.

AUR și PRM, probleme serioase cu homosexualii

În 2008, Corneliu Vadim Tudor lua cuvântul în Parlament și liderul PRM transmitea că se consideră tolerant și un creștin practicant, însă nu are cum să fie de acord cu manifestările gay.

„Homosexualitatea, în mare parte, este un viciu genetic, hormonal, o boală. Minoritățile sexuale greșesc când vor să-și etaleze acest viciu și această boală. Vor să facă prozeliți, vor să se căsătorească, să adopte copii. Păi ce orientare sexuală vor avea acei copii?”, a întrebat atunci fostul președinte al PRM.

Mai mult de atât, Corneliu Vadim Tudor a insistat că minoritățile sexuale trebuie “să-și consume viciul în liniște, în întunericul și sub protectia anonimatului. Nu să demonstreze. Suntem un popor de țărani la prima sau la a doua generație”

Minoritățile sexuale și drepturile lor nu fac parte nici din proiectul prezentat de AUR. „Doctrina noastră consideră că ideologia de gen este o aberaţie teoretică care descinde din oficina actuală a activiștilor neomarxisti.

Așa cum un organism nu se poate păstra în viață decît dacă își conservă sănătatea celulelor, tot astfel o națiune nu are șanse de supraviețuire decît dacă își cultivă tiparul clasic al familiei obișnuite”, se arată în platforma alianței.

Patria, termenul pe care AUR l-a scos din naftalina PRM-ului

Programul și doctrina celor de la AUR se învârt în jurul patriei. De altfel, probabil că de la Corneliu Vadim Tudor, acest termen nu a mai fost folosit în campaniile electorale.

„Patria este țara tatălui, dacă ascultăm etimologia cuvîntului, pe cînd limba nativă este limba vorbită de mamă. Reperele acestea sînt fixe și cu neputință de confundat”, se arată în crezul celor de la AUR, un partid care nu ezită se se proclame drept naționalist.

De altfel, AUR, prin militanţii săi de frunte George Simion, Claudiu Târziu sau Diana Şoşoacă, luptă pentru o „Românie Mare în Europa” și își asumă inclusiv proiectul unionist, adică unirea României cu Republica Moldova. O unire pe care au prezentat-o drept prioritate în strategia națională.

“Țara nu poate fi guvernată decât cu mitraliera. Dacă PRM vine la putere vor avea loc execuții publice pe stadioane, după modelul chinezesc. Un om ca mine nu poate folosi andreaua sau floreta, când realitatea tragica îmi cere să pun mâna pe ghioaga lui Hercule”, anunța și Corneliu Vadim Tudor în campania pentru parlamentarele anului 2000.

Ce părere au reprezentanții AUR despre Uniunea Europeană

Liderii Alianței pentru Unirea Românilor au explicat și cum văd Uniunea Europeană. „Ne declarăm pentru o Europă a națiunilor, nu un suprastat federal cu capitală unică, guvern unic și parlament unic. Un imperiu socialist de ordin federal este o utopie pe care doctrina AUR nu o poate împărtăși.

Nu credem în Statele Unite ale Europei și ne vom opune programatic acestei tendințe de hegemonie nefastă. Suntem în mod răspicat împotriva colonizării Europei cu populații alogene”.

Lucrurile au stat puțin diferit în cazul PRM-ului. Astfel, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, cei cinci euro-observatori ai partidului au devenit europarlamentari. Prin asocierea PRM cu o serie de partide extremiste sau radicale din Europa, s-a constituit grupul europarlamentar Identitate, Tradiție, Suveranitate considerat de către presa europeană și de către analiștii politici drept o grupare de extrema dreaptă.

Din același grup parlamentar au mai făcut parte europarlamentarii Frontului Național din Franța (partid de extrema dreaptă cu o politică îndreptată împotriva imigrărilor), Alessandra Mussolini (politician fascist, nepoată a lui Benito Mussolini) și o serie de alte partide din Belgia și Bulgaria.

Grupul s-a dizolvat în noiembrie 2007, în urma retragerii PRM din acesta. După alegerile europarlamentare parțiale din România ce s-au ținut chiar în acea perioadă, PRM nu a mai obținut niciun mandat de parlamentar european, și astfel grupul nu a mai avut ocazia să se reînființeze.

Credința, pilonul AUR pe care a mers prima oară PRM

Fără doar și poate, al treilea pilon al doctrinei AUR îl reprezintă credința, una neapărat creștină. „Când spunem credinţă, spunem implicit biserică, tradiţie şi neam”, se arată în documentul formațiunii politice.

„În concepţia AUR, ateismul este o rătăcire ivită din aroganţa celor care îşi închipuie că o viziune antropocentrică asupra universului este superioară uneia teocentrice. Cum tot la fel AUR este împotriva campaniei de persecuţie la care e supus creştinismul în ultimele decenii.

AUR se va opune defăimării clerului, terfelirii simbolurilor de credință și compromiterii credincioșilor care au curajul de a-și asuma public statutul de creștin”, mai spun cei de la AUR.

Și chiar pe această idee au și bătut monedă în campania electorală. Un exemplu concret vine și din felul în care au abordat anumite probleme aprinse în societate.

Astfel în cazul pelerinajului de la peștera Sf. Andrei și a sfidării autorităților de către IPS Teodosie, Diana Șoșoacă Ivanovici, viitoare membră în Parlamentul României a oferit o declarație dură. „Și dacă ne-ar fi oprit, o luam pe câmp şi ajungeam la Sfântul Andrei. Doamne ajută!”, a spus aceasta.

Cum a ajuns PRM un reper al politicii românești

Partidul România Mare s-a declarat mereu de Dreapta, de orientare națională și a militat pentru înfăptuirea pe cale pașnică a României Mari, în hotarele ei istorice. Cu toate acestea, mai mulți deonotologi au afirmat că formațiunea este extremistă și rasistă.

În anul 2004, PRM a depus o cerere pentru a deveni membru al Partidului Popular European, care i-a fost însă respinsă. Membrii partidului declară că reprezintă „adevărata opoziție”, considerându-se într-o „luptă continuă cu mafia și cu corupția”

PRM a fost acuzat de ceilalți membri ai scenei politice românești de lansări de zvonuri, acuzații și calomnii nedovedite.

2000, anul de grație al PRM-ului

PRM a dat lovitura la alegerile parlamentare din 2000. Atunci, partidul a adunat câteva milioane de voturi și s-a clasat pe locul 2 în cursa pentru mandatele de deputat și senator.

Astfel, la Senat PRM a strâns 2.288.483, adică 21,01% din voturi și a bifat 37 de locuri. De asemenea, la Camera Deputaților, PRM a strâns 2.112.027 de voturi, și a avut 84 de locuri.

CTP: „Nu se pot compara, AUR e partidul moaștelor”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu spune că cele două partide nu se pot compara. Gazetarul consideră că victoria repurtată de AUR este una conjuncturală și bazată pe absenteism.

„Victoria AUR e conjuncturală. Nu e același lucru cu PRM, nu pot fi comparate. Nu are un lider ca Vadim. Așa cum PRM a câștigat în anul 2000 cu un număr înfiorător în Parlament, la fel și AUR a atins maximul conjunctural la aceste alegeri. AUR e partidul moaștelor.

La locale a scos sub 1%. În ultimele două luni a ajuns la acest scor impresionant, prin agitatia pe care au creat-o la pelerinajele de la Parascheva, Dimitrie și Sf Andrei. Au profitat de atitudinea greșita, șovăielnică, cu gândul numai la câștigarea de voturi de orice preț a guvernării PNL. De ce?

Pentru că au discriminat credincioșii, permițându-le doar celor din localitate să meargă la moaște, apoi au cedat și la restricția asta, lăsând pe toată lumea de-a valma și, apoi, la fel și la Sf Andrei lăsându-i pe oameni să încalce legea ducându-se la moaște.

Toate acestea au lăsat impresia de slăbiciune a Guvernului Orban. Pe fondul acesta și al prezenței foarte mici, care mereu naște malformații, a apărut acest partid al moaștelor. AUR nu va face alianță cu nimeni pentru că are această idee centrală în forță că noi suntem altfel decât toți restul, care-s corupți, antinaționali, nu intrăm în cârdășie cu nimeni”, a explicat Cristian Tudor Popescu intrarea în Parlament a Alianței pentru Unirea Românilor.