Digi, lovitură pe piața din România! Cum pot intra abonații în posesia unui smartphone de ultimă generație

Digi oferă abonaților săi șansa de a obține un smartphone de top. Cei care doresc să-și schimbe telefonul cu unul abia lansat pe piață trebuie să îndeplinească o singură condiție.

Digi, lovitură pentru concurența din România

Digi, liderul pieței de telecomunicații din România, își surprinde din nou clienții Mai exact, cei care aleg să se porteze în rețea pot primi din seria Redmi Note 14.

Digi deține monopolul în internet de mare viteză, servicii TV și telefonie fixă, iar modul în care își menține poziția este atenția constantă la nevoile clienților. Cu oferte mereu actualizate și o acoperire extinsă pe comunicații mobile, Digi rămâne prima alegere pentru milioane de români.

Telefoanele pe care acum le include compania în ofertă sunt unele recent apărute pe piață, lăudate de pasionații de tehnologie. Redmi Note 14 impresionează cu o cameră principală de 108 MP, dotată cu stabilizare optică și inteligență artificială care îți scoate în evidență fiecare detaliu.

Ecranul AMOLED FHD+ îți oferă o experiență vizuală de top, cu imagini clare, culori vii și o luminozitate excelentă, ideală pentru orice conținut. Iar cei care își doresc chiar mai mult de la un telefon, au la dispoziție și modelul Pro.

Acesta are o cameră de 200 MP, cu OIS și inteligență artificială avansată pentru imagini mai clare și mai detaliate. Ecranul 1.5K CrystalRed AMOLED oferă imagini clare, culori intense și o experiență vizuală de top.

Cum poți intra în posesia telefonului

Astfel, cei care își doresc să primească telefonul, dar să nu-l cumpere, nu au altceva de făcut decât să se porteze la Digi. În plus, este de menționat faptul că promoția vine cu roaming SEE inclus, un mare plus pentru cei care călătoresc frecvent și vor să rămână conectați oriunde.

„Schimbă-ți telefonul și ai roaming SEE inclus când te portezi la DIGI. Descoperă noua serie de telefoane Redmi Note 14”, se arată în mesajul publicat pe pagina de