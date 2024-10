Digi RCS-RDS a făcut anunțul care va bucura foarte mulți abonați. Cum poți avea unul dintre cele mai tari telefoane marca Samsung: “Performanță de top”

Digi RCS-RDS au făcut anunțul care îi va bucura pe foarte mulți abonați. Iată cum poți să obții unul dintre cele mai tari telefoane Samsung din acest moment. Dispozitivul este unul ce oferă o performanță de top și poate fi cumpărat la un preț foarte bun.

Anunțul făcut de RCS-RDS îi va bucura pe foarte mulți abonați. Așa poți avea unul dintre cele mai tari telefoane Samsung

Compania de telecomunicații vine, de multe ori, cu . Indiferent dacă este vorba despre abonați noi sau vechi, aceștia beneficiază de tot felul de promoții.

În plus, Digi RCS-RDS le oferă clienților bune la prețuri accesibile. Inclusiv cei care își portează numărul pot beneficia de ofertele valabile.

De exemplu, dacă îți portezi numărul în această perioadă, poți achiziționa un smartphone Samsung Galaxy Z Flip6 cu un avans de 2759 lei, cu 220 de lei pe lună, în 12 rate.

“Cu Samsung Galaxy Z Flip6 ai design inovator și performanță de top! Vino cu numărul la DIGI și ai parte de portare excepțională!

Cu tot cu noul Flip6 care poate fi al tău cu 220 lei/lună în 12 rate și avans 2759 lei”, este anunțul postat pe pagina de

Ce specificații are telefonul

Prețul întreg al telefonului este de 5.399 de lei. Smartphone-ul Samsung dispune de un display de 6.7 Inch Flex Amoled / 3.4 inch Amoled, cu o rezoluție de 1080 x 2640 px.

Telefonul are un procesor Octa-core (3.3&3.2&3.0&2.3)SD8 Gen3, este Dual SIM și are sistemul de operare Android 14. Memoria RAM a dispozitivului este de 12 GB, iar cea internă de 256 GB.

Camera principală are o rezoluție de 50+12+10 mp, în timp ce rezoluția camerei secundare este de 10 Mp. Bateria are o capacitate de 4000 mAh.

În plus, telefonul are display flexibil, senzor de amprentă sub afișaj și difuzoare stereo, precum și rezistență la apă ((IPx8).

Această ofertă este avantajoase mai ales pentru cei care fac portare din abonament, întrucât prețurile vor fi mult mai avantajoase.

“Îți iei telefon în 12 rate lunare plătite direct către DIGI dacă faci portare și ai servicii fixe. Să știi că portarea din abonament(Postpaid) îți oferă prețuri mai avantajoase! Comandă acum de pe DIGI.ro!”, se mai precizează pe site-ul .