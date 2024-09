Digi RCS-RDS a făcut anunțul care va bucura toți abonații. Cum poți avea unul dintre cele mai tari telefoane Samsung

Digi RCS-RDS a făcut anunțul care îi va bucura pe abonații companiei de telecomunicații. Iată cum poți obține unul dintre cele mai tari telefoane Samsung la un preț foarte bun.

Digi RCS-RDS a făcut anunțul care va bucura toți abonații. Așa poți avea unul dintre cele mai tari telefoane Samsung

se bucură adesea de diverse oferte foarte avantajoase, mai ales atunci când vine vorba despre abonamentele la telefonie mobilă.

ADVERTISEMENT

Compania de telecomunicații vine adesea cu surprize pentru abonați, care au șansa de a cumpăra cele mai tari telefoane la prețuri avantajoase.

Recent, o ofertă de neratat pentru cei care își doresc unul dintre cele mai bune telefoane Samsung. Anunțul este valabil pentru abonați, dar și pentru cei care au de gând să-și facă un abonament.

ADVERTISEMENT

Cei care își doresc un telefon bun trebuie să știe că există opțiunea de a-l cumpăra în rate, iar oferta Digi este irezistibilă pentru iubitorii de tehnologie.

Doritorii pot alege Abonamentul Nelimitat, care costă doar 2.5 euro pe lună, în primele 9 luni, alături de un telefon Samsung Galaxy Z Flip6, care poate fi plătit în 12 rate a câte 241 de lei pe lună și un avans de 3099 lei.

ADVERTISEMENT

“Back to School cu oferte de top! Începe noul an școlar cu stil și alege Abonamentul Nelimitat la doar 2.5 euro/lună în primele 9 luni + noul Samsung Galaxy Z Flip6 în 12 rate avantajoase: 241 lei/lună și avans de 3099 lei.

Bucură-te de tehnologia Galaxy AI, ecran Flex Amoled și camera de 50 MP pentru cele mai clare momente!”, este anunțul făcut de Digi România pe .

ADVERTISEMENT

Ce specificații are telefonul

Pentru acest telefon, prețul întreg este de 5.399, pentru cei care optează pentru abonamentul Nelimitat. Telefonul are un display de 6.7 Inch Flex Amoled / 3.4 inch Amoled, cu rezoluție de 1080 x 2640 px.

De asemenea, are un procesor Octa-core (3.3&3.2&3.0&2.3)SD8 Gen3, memorie RAM de 12 GB și o memorie internă de 256 GB. Rezoluția camerei este de 50+12+10 mp, iar camera secundară are o rezoluție de 10 Mp.

Capacitatea bateriei este de 4000 mAh, iar telefonul are dimensiunile de 165.1 x 71.9 x 6.9 mm. Are un display flexibil, astfel că este ușor de transportat oriunde. Este un telefon rezistent la apă (IPx8) și dispune de un senzor de amprentă sub afișaj.