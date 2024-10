Digi RCS RDS a lansat o nouă ofertă pentru clienții Vodafone și Orange. Cum își pot lua românii cel mai nou super telefon

Digi RCS RDS a anunțat o nouă ofertă pentru clienții Vodafone și Orange. Românii își pot achiziționa un telefon nou și performant cu un abonament foarte avantajos.

Digi RCS RDS, o nouă ofertă pentru clienții Vodafone și Orange

De multe ori, pentru a putea atrage un număr cât mai mare de clienți. În general, oamenii pot achiziționa telefoane bune la prețuri avantajoase.

De data aceasta, Digi RCS RDS a anunțat o ofertă care, cu siguranță, va fi pe placul multor utilizatori. Inclusiv cei care au abonament la alte rețele ar putea fi tentați de oferta respectivă.

Prin , clienții pot achiziționa noul iPhone 16 la un preț unic. Dacă îți portezi numărul la Digi, poți cumpăra acest telefon împreună cu abonamentul pe care ți-l dorești.

De exemplu, dacă alegi abonamentul Nelimitat, cu doar 5 euro pe lună, iPhone 16 poate fi achiziționat la 5.499 lei, pentru modelul cu 128 GB memorie internă.

“Noul iPhone 16 este aici! Mai rapid, mai inteligent, mai durabil. Descoperă noul procesor A18 și bateria cu autonomie sporită! Portează-te la DIGI și cumpără-l împreună cu abonamentul dorit”, este mesajul postat de Digi România pe pagina de Facebook.

Noul iPhone 16 are un display de 6.1 Inch OLED, cu o rezoluție de 1179 x 2556 px și un procesor Hexa-core A18. Camera principală are o rezoluție de 48 MP Wide (F1.6) + 12 MP Ultrawide (F2.2), iar cea frontală de 12 Mp. Bateria are o capacitate de 3561 mAh.

De asemenea, portarea la Digi este un proces foarte simplu și durează puțin. Dacă faci acest lucru, te poți bucura de oferte inedite ale operatorului.

“Îți iei telefon în 12 rate lunare plătite direct către DIGI dacă faci portare și ai servicii fixe. Să știi că portarea din abonament (Postpaid) îți oferă prețuri mai avantajoase! Comandă acum de pe DIGI.ro!

Sau, poate vrei 24 de rate bancare fără dobândă. Cu portare sau fără. Cu servicii fixe sau fără. Oferta este valabilă în magazinele DIGI.

Dacă vei face portare și ai o cartela Prepaid, vei avea nevoie de seria SIM-ului. Iar dacă faci portarea unei cartele Postpaid, vei avea nevoie de codul de client. Oricum ar fi, tot simplu e!”, arată .