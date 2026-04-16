Digi RCS-RDS, actualizare în grila de programe la nivel național. Pe ce poziții găsești canalele Digi Sport, Eurosport, Prima Sport, Pro Arena și TVR Sport

Digi RCS-RDS şi-a actualizat grila de programe la nivel naţional. Pe ce poziții pot fi găsite acum canalele Digi Sport, Eurosport, Prima Sport, Pro Arena și TVR Sport
Cristian Măciucă
16.04.2026 | 08:04
Schimbări importante în grila de programe a Digi RCS-RDS. Ea a fost actualizată marți, 14 aprilie, dar iubitorii sporturilor nu trebuie să își facă griji. Canalele Digi Sport, Eurosport, Prima Sport, Pro Arena și TVR Sport rămân în continuare în grila DIGI TV și știm și pe ce poziții le găsim.

Grila Digi RCS-RDS a fost actualizată în primvara lui 2026

Digi a rămas și în acest an cel mai mare operator de piața TV din România. La jumătatea lui 2025, RCS-RDS și-a spulberat concurența, clasându-se pe locul 1, cu o cotă de piață de 76%. Pe locurile 2 și 3 s-au situat, la distanță foarte mare, Orange, cu o cotă de piaţă de 13% şi Vodafone, cu o cotă de piaţă de 9%. Statistic vorbind, trei locuințe din patru au în România televiziune de la Digi.

Începând de marți, 14 aprilie, Digi RCS-RDS și-a actualizat grila de programe la nivel național. Noile intrări nu sunt uniforme la nivel național, astfel că, în unele regiuni, pot apărea doar o parte dintre ele. În plus, procesul de actualizare nu a fost finalizat încă de Digi. Prin urmare sunt și zone unde grila nu a fost încă definitivată. Spre exemplu, în anumite regiuni pot intra sau ieși și alte posturi TV, care nu sunt menționate (canale regionale, canale pentru minorităţi etc.).

Intrări:

  • Angelus TV HD (trecut de la SD);
  • Diva TV HD;
  • Film Cafe TV HD;
  • Beauty.ON HD;
  • Cinemaraton Plus SD.

Ieșiri:

  • Metropola TV SD;
  • Boom TV HD;
  • Canal 33 HD.

Cele cinci abonamente Digi RCS-RDS

  • TV Analogic – 26,44 lei/lună, cu acces la zeci de canale locale şi regionale
  • TV Digital – 30,5 lei/lună, cu acces la sute de canale TV, majoritatea în format HD
  • TV Digital SkyShowtime – 38,64 lei/lună, cu acces la sute de canale TV, majoritatea în format HD, la care se adaugă platforma de streaming video SkyShowtime şi posturile de televiziune SkyShowtime 1 şi 2
  • TV Popular – 17,29 lei/lună, cu acces la zeci de canale TV prin satelit
  • TV Bază – 25,42 lei/lună, cu acces la sute de canale TV prin satelit (practic un TV Popular mai complex)

Unde se găsesc acum Digi Sport, Eurosport, Prima Sport, Pro Arena și TVR Sport

Absolut niciun canal de sport nu a dispărut din grila de programe Digi RCS-RDS, astfel că iubitorii de sporturi pot găsi în continuare pe telecomandă posturile Digi Sport, Eurosport, Prima Sport, Pro Arena, TVR Sport și SportExtra. Pentru cei care Cei care doresc să urmărească programele de sport este extrem de simplu. Atât variantele HD, cât și cele SD pentru televiziunea digitală pot fi accesate încă din primele 21 de poziții.

  1. Digi Sport 1
  2. Digi Sport 1 HD 
  3. Digi Sport 2 HD
  4. Digi Sport 2 
  5. Digi Sport 3 HD
  6. Digi Sport 3 
  7. Digi Sport 4 HD
  8. Eurosport 1 HD
  9. Eurosport 1
  10. Eurosport 2 HD
  11. Eurosport 2
  12. Prima Sport 1 HD
  13. Prima Sport 1
  14. Prima Sport 2 HD
  15. Prima Sport 2
  16. Prima Sport 3 HD
  17. Prima Sport 3
  18. SportExtra HD
  19. Pro Arena HD
  20. Pro Arena
  21. TVR Sport HD

Ofertă de 3,8 miliarde de euro pentru cumpărarea Digi RCS-RDS

Toaman trecută, Telefonica, unul dintre cei mai mari operatori de telefonie din lume, și-a manifestat intența de a prelua Digi Communications. Mișcarea dorită de colosul spaniol este de extindere a grupului în Europa, după ce, în august 2025, sursele din Spania anunțau că Telefonica ia în calcul lansarea unei oferte publice de cumpărare pentru Vodafone Spania, recent preluată de compania londoneză Zegona.

Potrivit o unei evaluări a Erste Bank, valoarea economică a Digi se ridica la vremea respectivă la aproximativ 3,6 miliarde de euro, iar oferta reprezenta o primă de aproximativ 7%. Chiar dacă achiziția nu a avut încă loc, vestea arată faptul că Digi a devenit o companie interesantă din punct de vedere strategic. Telefonica este liderul pieței telecom din Spania, urmată de MasOrange și Vodafone.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
