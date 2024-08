Digi RCS-RDS, anunț surpriză pentru toți abonații Orange și Vodafone. Costă doar 5 lei pentru clienții noi

Digi RCS-RDS, anunț surpriză pentru toți Orange și Vodafone. Costă doar 5 lei pentru clienții noi. Compania multinațională a fost premiată pentru acoperirea de voce mobilă pe care o are pe teritoriul țării noastre.

Digi RCS-RDS, veste uriașă pentru cei au numărul la Orange și Vodafone. Ce avantaje pot obține noii abonați cu numai 5 . Cu siguranță, românii vor face coadă pentru a beneficia de această ofertă pusă la dispoziție la început de toamnă.

Compania a dezvăluit că perioada aceasta desfășoară o campanie inedită, care, cu siguranță, va atrage foarte multe persoane. Mai exact, cei care își portează numărul de telefon se bucură de prețuri extrem de mici.

Spre exemplu, românii care doresc un abonament nelimitat trebuie să scoată din buzunar numai 1 euro, adică 5 lei. Suma se achită pe o perioadă de 9 luni, ceea ce înseamnă o oportunitate uriașă pentru cei care sunt nemulțumiți de serviciile pe care le au în prezent.

Pachetul este denumit Optim 2 și include 200 minute naționale și în roaming Spațiul Economic European (SEE). De asemenea, clienții noi primesc nelimitat net, minute și sms în rețea, precum și 2.2 GB net în roaming SEE.

Digi RCS-RDS, oferte de neratat pentru clienții noi

„Portează-te la DIGI și prinde oferta de Back to School: Abonamentul Nelimitat la doar 2.5 euro/lună pe primele 9 luni”, a transmis RCS-RDS pe legat de o altă ofertă de-a sa.

„Alege abonamentul care ți se potriveste și te bucuri de beneficii de nota 10: net & minute nelimitate în rețea sau naționale”, a mai anunțat compania care oferă și un pachet intitulat Nelimitat.

Acesta include nelimitat minute naționale și în roaming SEE, nelimitat net național, 3.000 minute internaționale și 5.5 GB net în roaming SEE. Pentru această oportunitate se achită doar 2,5 euro/lună, în

primele 9 luni.

De asemenea, Digi RCS-RDS dispune și de avantaje uriașe în Optim 3, care are 300 minute naționale și

în roaming SEE, nelimitat net, minute și sms în rețea și 3.3 GB net în roaming SEE. Toate acestea sunt primite la costul de 1,5 euro/lună, în primele 9 luni.