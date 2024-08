Digi RCS RDS anunță o nouă schimbare pentru toți abonații. Serviciul costă 8 lei pe lună

Digi RCS RDS anunță o nouă pentru toți abonații. Serviciul costă 8 lei pe lună. Compania transmite că își extinde portofoliul de servicii, veste care, cu siguranță, va fi pe placul tuturor cetățenilor români.

Serviciul se poate accesa online, în magazinele companiei, dar și prin apel la serviciul Relații Clienți sau prin intermediul reprezentanților de vânzări. Mai exact, este vorba deo îmbunătățire a experienței de divertisment.

Firma introduce pachetul TV Digital SkyShowtime. Acest nou abonament TV vine în completarea celor 180 de canale digitale. Pachetul include aplicația de streaming SkyShowtime și cele două canale liniare premium, în format HD, SkyShowtime 1 (poziția 110) și SkyShowtime 2 (poziția 111).

Cele două posturi premium și accesul la platforma de streaming SkyShowtime de la Digi RCS RDS au un preț de 38 lei/lună. Clienții care au în momentul de față serviciul de televiziune digitală (30 lei/lună) și optează pentru un upgrade la pachetul Digital SkyShowtime vor achita numai 8 lei pe lună.

Pentru această sumă mică românii vor beneficia de întregul portofoliu SkyShowtime. Mai mult decât atât, prin intermediul abonamentulul TV Digital SkyShowtime utilizatorii noi și existenți se vor bucura de un conținut diversificat.

În plus, aceștia se vor bucura de numeroase pelicule realizate de celebrele studiouri de film Paramount Pictures și Universal Studios. De asemenea, abonații vor putea viziona titluri importante ale unor seriale noi și exclusive, dar și programe originale locale.

Digi RCS RDS, producții importante pentru clienții săi

Digi RCS RDS vine cu numeroase producții importante pentru clienții săi, printre care se numără toate cele 5 sezoane ale seriei globale de anvergură Yellowstone. În plus, abonații pot viziona inclusiv spin-off-urile sale 1883 și 1923.

A Gentleman in Moscow, Apples Never Fall, Bargain, HALO (sezoanele 1-2), Mayor of Kingstown (sezoanele 1-3), Mission: Impossible – Dead Reckoning, Oppenheimer și PAW Patrol: The Mighty Movie sunt alte producții care nu trebuie ratate.

Pe lista celor de la Digi RCS RDS se mai află: Star Trek: Discovery (sezoanele 1-5), The Family Stallone (sezoanele 1-2), Trolls Band Together, seria originală SkyShowtime The Envoys/ Los Enviados (sezoanele 1-2) și The Tattooist of Auschwitz, Veronika.