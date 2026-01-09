Digi Sport dă lovitura și oferă românilor 5 ani campionatul cu cele mai mari staruri din lume! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Pe ce post TV se va putea vedea El Clasico în următorii ani? Iubitorii fotbalului spaniol au primit răspunsul pe care îl căutau. Drepturile TV pentru a transmite La Liga în România s-au vândut pe o sumă uriașă. Astfel, Digi Sport își păstrează în portofoliu unul dintre cele mai tari campionate din Europa.

Unde se văd la TV meciurile din La Liga în următoarele sezoane. El Clasico rămâne la Digi Sport

Digi Sport transmite meciurile din La Liga încă din 2009, de la înființarea postului. Tradiția se păstrează, astfel că se vor face mai bine de 20 de ani în care duelurile dintre granzii Real Madrid și FC Barcelona se văd la Digi Sport. Negocierile nu au fost deloc simple, dar au fost înlesnite și de colaborarea deja lungă dintre cele două părți.

Campionatul Spaniei este unul dintre cele mai urmărite campionate în România. FC Barcelona și Real Madrid sunt echipele din străinătate cele mai iubite printre români, , la comanda FANATIK. Cele două rivale din Spania au un avans uriaș față de Liverpool, a treia clasată în sondaj.

Câți bani a plătit Digi pentru drepturile TV din La Liga

Digi Sport face un important efort financiar pentru a transmite în continuare meciurile din La Liga. Din informațiile FANATIK, prețul negociat este de 2,5 milioane de euro pentru fiecare sezon. Astfel, se va ajunge la un total între 12,5 milioane de euro pentru întreaga perioadă contractuală.

Și în actualul sezon, FC Barcelona și Real Madrid sunt primele clasate în La Liga. Formația pregătită de Hansi Flick este pe primul loc, cu un avans de patru puncte la finalul turului de campionat. Villarreal și Atletico Madrid încearcă și ele să se implice în lupta la vârf, ambele au 11 puncte în spatele liderului Barcelona. Cu mențiunea că „Submarinul galben” are și două meciuri mai puțin disputate.

Ce alte competiții de top mai transmite Digi Sport

Chiar dacă a pierdut drepturile TV pentru Premier League și Ligue 1, Digi Sport păstrează multe competiții importante în portofoliu. Inclusiv SuperLiga și Liga 2 din România. De asemenea, Serie A, acolo unde Cristi Chivu este pe primul loc cu Inter Milano, se poate vedea tot pe Digi Sport. Champions League, Europa League, Conference League, dar și cele mai importante turnee din circuitul WTA, sunt, de asemenea, pe Digi Sport.

Ce s-a întâmplat în ultimii ani în derby-urile Real Madrid – FC Barcelona. Spectacol total în El Clasico

Real Madrid – FC Barcelona, El Clasico, este cel mai urmărit meci de fotbal din întreaga lume, conform sondajelor din domeniu. Este, de asemenea, cel mai urmărit meci din străinătate și pentru români. va avea loc chiar duminică, în finala Supercupei Spaniei, care va fi transmisă de Digi Sport.

În ultimii ani, El Clasico a oferit foarte multe dueluri spectaculoase. Real Madrid s-a impus la singurul derby disputat în acest sezon, 2-1 pe Santiago Bernabeu. Asta după ce FC Barcelona a dat ora exactă în sezonul trecut, cu patru victorii din tot atâtea meciuri disputate. Tot Barcelona are și cele mai multe victorii la scor în ultimii ani.

5-2 și 4-0 în 2025, 4-0 în 2022, 3-0 în 2019, 5-1 în 2018, 3-0 în 2017 și 4-0 în 2015 sunt victoriile la peste 3 goluri obținute de catalani în ultimii ani. De partea cealaltă, Real Madrid poate să răspundă cu un 4-1 în 2024 și un 4-0 în 2023. Ultimul 0-0 dintre cele două rivale a fost în 2019, pe Camp Nou.

Cât a plătit ProTV pentru a transmite pe Voyo meciurile din Premier League

Premier League este cel mai scump campionat de fotbal din lume, iar Voyo a obținut drepturile TV pentru aproximativ 10 milioane de euro pe sezon. Un abonament lunar la Voyo costă 5,99 euro pe lună, după o majorare recentă, de la 4,84 euro pe lună. Cu un abonament Voyo te poți conecta pe cinci dispozitive, iar pe două dintre ele se poate vedea simultan.

Care sunt cele mai mari sume care s-au plătit vreodată pentru drepturi TV. Cât costă NFL, NBA și NHL

Premier League generează 1,95 miliarde de euro din drepturile TV, cel mai mult dintre toate campionatele de top. Champions League, unde sunt și mai multe echipe participante, sare de 4 miliarde de euro. Iar estimările este că va ajunge la 5 miliarde de euro cu noul contract, care se va semna pe perioada 2027-2033.

Unul dintre cele mai mari astfel de contracte este pentru drepturile TV din NFL, vândute pe un total de aproximativ 110 miliarde de dolari pe o perioadă de 10 ani, între 2023 și 2033. Noul contract din NBA a început chiar din actualul sezon și se întinde pe 11 ani. Și va genera nu mai puțin de 77 miliarde de dolari. NHL și MLB (baschet și baseball) sunt departe de aceste sume, în jur de 1,5 miliarde dolari pe sezon.