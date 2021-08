Anunț important pentru microbiști! Digi Sport și Look Sport vor transmite meciurile din preliminariile CM 2022

Astfel, pe 1 și 2 septembrie, cele două posturi TV vor transmite zece meciuri, din etapa 4 a preliminariilor.

Calendarul preliminariilor CM 2022:

1 & 2 septembrie (etapa a 4-a)

4 & 5 septembrie (etapa a 5-a)

7 & 8 septembrie (etapa a 6-a)

8 & 9 octombrie (etapa a 7-a)

11 & 12 octombrie (etapa a 8-a)

11 & 12 noiembrie (etapa a 9-a)

14 & 15 noiembrie (etapa a 10-a)

Digi Sport și Look Sport vor transmite meciurile din preliminariile CM 2022

Singurele meciuri, pe care nu le vor difuza Digi și Look, sunt cele ale României. vor putea fi urmărite pe PRO TV.

În luna septembrie, România va disputa trei partide din :

2 septembrie: Islanda – România

5 septembrie: România – Liechtenstein

8 septembrie: Macedonia de Nord – România

Programul meciurilor transmise de Digi Sport și Look Sport, pe 1 și 2 septembrie:

Miercuri, 1 septembrie 2021

Kazahstan – Ucraina, 17:00, Digi Sport 1 şi Look Sport

Franţa – Bosnia Herţegovina, 21:45, Digi Sport 1 şi Look Sport

Rusia – Croaţia, 21:45, Digi Sport 2 şi Look Sport 2

Norvegia – Olanda, 21:45, Digi Sport 3 şi Look Sport 3

Portugalia – Irlanda, 21:45, Digi Sport 4 şi Look Sport+

Joi, 2 septembrie 2021

Georgia – Kosovo, 19:00, Digi Sport 2 şi Look Sport

Ungaria – Anglia, 21:45, Digi Sport 1 şi Look Sport+

Suedia – Spania, 21:45, Digi Sport 2 şi Look Sport 3

Italia – Bulgaria, 21:45, Digi Sport 3 şi Look Sport

Liechtenstein – Germania, 21:45, Digi Sport 4 şi Look Sport 2

Lotul României pentru meciurile din septembrie:

PORTARI: Marian Aioani (Farul Constanța, 0/0), Florin Niță (Sparta Praga/Cehia, 6/0), Andrei Vlad (FCSB, 1/0);

FUNDAȘI: Mario Camora (CFR Cluj, 4/0), Vlad Chiricheș (Sassuolo/Italia, 64/0), Virgil Ghiță (Farul Constanța, 0/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 10/1), Ionuț Nedelcearu (Crotone/Italia, 15/2), Andrei Rațiu (Huesca/Spania, 0/0), Adrian Rus (Fehervar/Ungaria, 6/0), Alin Toșca (Gaziantep F.K./Turcia, 25/0);

MIJLOCAȘI: Alexandru Cicâldău (Galatasaray/Turcia, 14/2), Andrei Cordea (FCSB, 0/0), Ianis Hagi (Glasgow Rangers/Scoția, 18/1), Dennis Man (Parma/Italia, 9/1), Marius Marin (Pisa/Italia, 0/0), Răzvan Marin (Cagliari/Italia, 30/2), Dragoș Nedelcu (Fortuna Dusseldorf/Germania, 2/0), Darius Olaru (FCSB, 1/0), Dorin Rotariu (Ludogoreț/Bulgaria, 10/1), Deian Sorescu (Dinamo București, 2/0), Nicolae Stanciu (Slavia Praga/Cehia, 42/10), Florin Tănase (FCSB, 9/1);

ATACANȚI: Denis Alibec (CFR Cluj, 19/2), Denis Drăguș (Standard Liege/Belgia, 2/0), Jovan Markovici (Universitatea Craiova, 0/0).