Digitalizarea în sănătate, doar pe hârtie. România, în coada clasamentului european la accesarea dosarului electronic medical. „E numai o iluzie frumoasă”

De-a lungul anilor, dar mai ales după pandemia de COVID-19, țările europene au făcut progrese semnificative când vine vorba de accesul la dosarele medicale electronice. Cu toate acestea, încă există probleme, atât pe parte tehnică, cât și pe alfabetizarea digitală, unde nivelul este scăzut. Cum este în România cu Dosarul Electronic de Sănătate (DES) și ce spun medicii de familie despre sistem.

România, pe ultimele locuri când vine vorba de accesul la dosarele medicale electronice

Raportul Comisiei Europene intitulat „Deceniul digital 2025: Studiul indicatorilor e-sănătății” arată că accesul la dosarele electronice de sănătate în Uniunea Europeană a ajuns la 85% în anul 2024. În același timp, datele subliniază că scorul a crescut față de 2023 cu patru procente și cu 11 procente față de 2022. Pe această temă, UE și-a stabilit un obiectiv: până în 2030 toți cetățenii ar trebui să aibă acces la dosarele lor medicale.

Într-un clasament care include 29 de țări europene, inclusiv cele 27 de state membre ale UE, inclusiv Norvegia și Islanda, România se clasează printre ultimele, cu un scor sub media europeană (83%) privind accesul la dosarul medical electronic.

Țara noastră are un procent de 75% și este urmată de Cipru, Grecia, Slovacia, Olanda și Irlanda. La polul opus se află Estonia și Belgia cu un procent de 100%. Nu la mare distanță se află Danemarca și Lituania, cu 98% și 95%. Din anul 2024, toate țările UE oferă acces la date electronice despre sănătate prin intermediul unei platforme online.

Dezastru în țara noastră la alfabetizarea digitală

Raportul „Health at a Glance 2025” publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) arată că, în ceea ce privește competența digitală, încă e nevoie de îmbunătățiri în multe țări. Competența digitală se referă la găsirea de informații în mediul online, dar și înțelegerea modului de utilizare a acestora.

Datele arată că alfabetizarea digitală în domeniul sănătății rămâne scăzută în rândul persoanelor cu vârsta de peste 45 de ani. În anul 2024, în rândul celor cu un nivel de educație mai scăzut s-a înregistrat un procent de 18%. La persoanele cu studii superioare a existat un scor de 26%.

Raportul mai arată că țara care înregistrează cel mai ridicat nivel de alfabetizare digitală în domeniu sănătății din rândul persoanelor cu studii superioare este Cehia (53%) și este urmată de Țara Galilor (46%), Franța (43%) și Olanda (31%). La polul opus se află România cu doar 9%, urmată de Italia, unde este 9% în rândul persoanelor cu studii superioare și 5% în rândul celor cu studii inferioare.

Care este realitatea din România, spusă de medicii de familie

Și în țara noastră există o platformă, un sistem informatic care permite consultarea datelor medicale online și transmiterea datelor medicale. Totodată, sistemul este dedicat și pacienților pentru a-și putea consulta online propriu. Cu toate acestea, realitatea este alta decât în teorie.

FANATIK a luat legătura cu dr. Sandra Alexiu, medic primar medicină de familie, președinta Asociației Medicilor de Familie București – Ilfov. Întrebată dacă sistemul este funcțional, aceasta a negat: „E numai o iluzie frumoasă, nu funcționează dosarul”.

Pentru ca pacientul să se poată autentifica în contul său, este nevoie de generarea matricei de securitate de către medicul de familie. Astfel, medicul Sandra Alexiu a declarat că niciun pacient nu a solicitat acea matrice și nici nu folosește platforma. Mai mult decât atât, aceasta a subliniat că sistemul informatic are probleme din luna octombrie.

„Este pe butuci din octombrie. Funcționează offline. Putem să ne lipsim de card că nu merge. Tot felul de probleme”, a mai declarat medicul de familie Sandra Alexiu.

De asemenea, FANATIK a mai luat legătura și cu medicul Gindrovel Dumitra, coordonatorul grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei. Și acesta ne-a confirmat faptul că nu a avut niciun pacient care să-i solicite ajutorul pentru logarea în DES și, din cauza problemelor continue, nu a mai fost de interes pentru nimeni.

„Este un instrument pe care nu-l utilizăm, tocmai din cauza perioadelor lungi de inactivitate și mai ales a faptului că el nu e de interes în forma asta. Sigur că un dosar medical de sănătate, bine realizat, în care un pacient să-și poate vizualiza toate investigațiile ar fi de interes și pentru medic, și pentru pacient. Dar, în acest moment, acest instrument nu a cumulat încă aceste exigențe”, a declarat medicul Gindrovel Dumitra.